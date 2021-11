The Associated Press, menciona que la policía recibió informes de una explosión que involucró a un taxi en el Hospital de Mujeres de Liverpool el domingo por la mañana. Las inmediaciones permanecen cerradas y las personas que se encontraban alrededor han sido tomadas como testigos; algunos medios de comunicación han obtenido las declaraciones sobre lo que ocurrió.

Coche bomba ataque Liverpool: ¿Fue un ataque terrorista?

Una de las dudas que más corren en torno al ataque de esta tarde en el Hospital de Mujeres, es que si se trató de un ataque terrorista. La policía dijo que la explosión no había sido declarada un incidente terrorista, pero que la policía antiterrorista estaba liderando la investigación como medida de precaución, señaló The Associated Press.

“Estamos liderando la investigación con el apoyo de la Policía de Merseyside, y mantenemos la mente abierta en cuanto a lo que causó la explosión”, mencionó la policía antiterrorista en un comunicado de prensa emitido. “Estamos trabajando a un ritmo rápido para tratar de establecer las circunstancias detrás de esto y actualizaremos a su debido tiempo”, se lee en dicho comunicado y rescató The Sun. Archivado como: Coche bomba ataque Liverpool