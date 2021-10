En 2009 las estrellas del hip-hop Chris Brown y Rihanna llegaron a las primeras planas cuando ella fue hospitalizada después de que una discusión posterior a los Grammys con Brown se volviera física. Su arresto y juicio así como su relación inconstante después del incidente demostró cómo el ciclo de violencia continúa y cómo con frecuencia las víctimas de abuso regresan con sus abusadores. La situación aún levanta controversia después de que la NFL decidió no reproducir la canción tema de esta temporada de fútbol de Rihanna, Run this Town, durante un juego de Baltimore Ravens, diciendo que a la luz de la controversia de Ray Rice no parecía correcto.

13. Li Yan

Aunque la historia de Li Yan tuvo lugar en China, su lucha afecta a todas las víctimas de abuso. Fue sentenciada a muerte después de asesinar accidentalmente a su esposo durante una pelea por un rifle que él estaba amenazando usar con ella. A inicios de este año la corte suprema de China revocó la sentencia.

14. Tina Turner

Aunque Tina Turner es la epítome de una mujer fuerte, fiera y sin miedo, también sufrió de violencia doméstica en las manos de su entonces esposo, Ike Turner. La película What’s Love Got to Do With It le dio vida a su historia.