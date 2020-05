Cliente deja propina de $1,300 en restaurante que reabrió en Texas.

El pasado viernes, un ciudadano que lucía común visitó el restaurante Frog and the Bull en Steiner Ranch, en Texas, y dejó a todos sorprendidos con su gesto.

Es la primera vez que los establecimientos de comida vuelven a abrir sus puertas luego de permanecer cerrados por varias semanas a causa del coronavirus.

El gobernador del estado, Greg Abbott, levantó la instrucción de quedarse en casa y de forma progresiva los ciudadanos podrán incorporarse a sus actividades.

Sin embargo, este hombre hizo que el día de reapertura en este establecimiento fuera memorable, reseñó abcNews.

David Hernández, dueño del restaurante, contó a que el hombre pidió que se le cobrara dos veces el monto que había consumido

“Su cuenta llegó a $ 337, luego dijo que le cobraran dos veces, luego le dio al servidor una propina de $ 300 y otros $ 1000 al restaurante”, agregó.

Luego de haber dejado para el local cerca de $2,000 dólares, el hombre tomó el recibo y les escribió: “Buena suerte”.

Wow! On the first day restaurants reopened in Texas, a man left a $1,300 tip to his waiter.

El gesto de amabilidad que tuvo el cliente al dejar dicha propina, en medio de una crisis que todos tratan de sortear, dejó gratamente sorprendidos a los empleados del restaurante en Texas.

Así como al mesero, que según informó el medio, se trataba de un joven estudiante de último año de secundaria.

