Texas reopening. El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció este lunes la reapertura parcial del comercio en todo el estado a partir del jueves 1 de mayo, como parte de un plan para normalizar la economía de Texas durante la pandemia del coronavirus.

“Se trata de una medida estratégica para reabrir el estado dándole prioridad a la salud y la seguridad de nuestras comunidades, que deberán seguir las pautas recomendadas por nuestro equipo de especialistas”, señaló Greg Abbott en conferencia de prensa.

La denominada fase 1, según el mandatario, se enfocará en minimizar la propagación de la COVID-19 al permitir que los negocios de concurrencia masiva, como los restaurantes, salas de cine y centros comerciales, permitan el ingreso limitado de clientes.

Por otro lado, manifestó que para proteger a los más vulnerables, las personas mayores de 65 años, el grupo con mayor casos de contagio de COVID-19 en Texas (76 por ciento), deberán permanecer en confinamiento.

Phase 1 of TX's ongoing plan to safely & strategically open begins on May 1st.

Certain services & activities are allowed to open with limited occupancy. @TexasDSHS issued min. standard health protocols to minimize the spread of #COVID19.https://t.co/OLTFlaO9q0 pic.twitter.com/OBWGPnCjFr

— Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) April 27, 2020