Papel higiénico coronavirus. En medio de la preocupación que ha generado en muchos la pandemia del coronavirus, se han sumado otros factores que han causado frustración en muchos. Uno de ellos ha sido la falta de algunos productos considerados esenciales para atravesar y superar seguros esta pandemia, como el papel higiénico o el desinfectante para manos.

La publicación Newsweek reportó, sin embargo, que un hombre en Australia compró 10,000 dólares en papel higiénico y desinfectante para manos, o el equivalente a 150 paquetes de 32 rollos de papel higiénico y 150 botellas de desinfectante para manos de 32 onzas. Y ahora, quiere devolverlos.

Sin embargo, Drake’s Supermarket, el lugar donde hizo la gigantesca compra, rechaza ahora devolverle el dinero.

“El resto de mis empleados estamos hartos de esta conducta de llevarse más de lo que necesitan. Es algo difícil con lo que tenemos que lidiar”, dijo el gerente de la tienda, John-Paul Drake.

Según Drake, el hombre había intentado revender lo que compró en internet. Mira lo que dijo el gerente de la tienda en una entrevista:

A supermarket boss has publicly shamed a stockpiler as frustration over the supply of certain products continues to grow. It is claimed the man tried to return thousands of rolls of toilet paper and hundreds of litres of hand sanitiser for a refund. @elise_baker_ #7NEWS pic.twitter.com/TrQDb1XrPC

— 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) April 14, 2020