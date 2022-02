Alfredo Adame confesó de quien está “enflechado”

“Me gusta ella, y su mamá también me encantaba”

Polémicas para Chiquis después de haber lanzado su libro ‘Invencible’ Alfredo Adame confesión amor: El actor de telenovelas, Alfredo Adame, dejó boquiabiertos a todos al confesar quien era la mujer que le robaba el corazón, pues además de estar envuelto en polémicas constantemente, Adame es de esos a los que no les gusta quedarse callados y tratan de decir siempre lo que piensan. Alfredo confesó, por medio de una entrevista para Hoy Día, que había una cantante que lo derretía de amor, además de que la mamá de dicha dicha famosa, también era una mujer hermosa y espectacular. ¿Te imaginas de quien se trata? Aquí te mostramos que fue lo que dijo el actor mexicano. Adame se confiesa y suelta la sopa Adame confesó que la mujer que le roba el corazón es nada mas y nada menos que nuestra querida Chiquis Rivera, quien recientemente ha estado envuelta en polémicas, debido a ciertas declaraciones que hace en su libro ‘Invencible’, Adame, no se guardó nada y dijo lo siguiente: “La Chiquis Rivera que es lo máximo, la mas linda y lo más todo, ya le digo que no se ande peleando con el Lorenzo Méndez. Que le paren al asunto. Ella no tiene por qué andar en esos chismes”, dijo Adame a la prensa, refiriéndose al reciente libro que acaba de publicar Janney en donde trata temas delicados sobre su ex esposo.

Alfredo Adame confesión amor: “Chiquis me fascina y su mamá también me fascinaba” A Alfredo no le bastó con declarar que la Chiquis es una mujer que se le hace hermosa, y defenderla de la polémica que está sucediendo entre Lorenzo y ella. Pues además de esto, dijo que también tenía una gran fascinación por su mamá, Jenni Rivera, concluyó diciendo que ella jamás le haría caso por ser tan famosa… “La Chiquis me fascina y su mamá me fascinaba también, son el tipo de mujeres que a mi me gustan”, dijo Adame a las cámaras. Cuando una reportera le preguntó que si tendría un “rollo” con Chiquis Rivera, Adame respondió “No, Chiquis está demasiado chiquita para mi, y no creo que me pele, es demasiado famosa y no soy nadie para ella”. (PUEDES VER AQUÍ EL VIDEO)

Polémicas respuestas, tras el lanzamiento del libro de Chiquis El tío de Chiquis Rivera, Juan, recientemente concedió una entrevista a ‘De Primera Mano’, en donde confesó que no le interesaba leer el libro de su sobrina. Y es que, Chiquis habla en su libro sobre la complicada situación que está afrontando con sus tíos, Juan y Rosie… “A mí se me criticó mucho el año pasado por monetizar mucho en YouTube cosas personales, mías y de mi familia. Mi sobrina y mis sobrinos me lo criticaron muchísimo, definitivamente sí monetizo”, mencionó. “Este libro es monetizar, lo mismo que hice yo es lo esta haciendo ella, pero a través de un libro”. Mencionó Juan Rivera a De Primera Mano.

Alfredo Adame confesión amor: Juan dice que si apoyaron a Chiquis Además de decir que no le interesaba leer las páginas del libro ‘Invencible’, declaró que Chiquis se estaba ‘contradiciendo’ mucho con sus declaraciones. Pues Janney, habla en su libro sobre la falta de apoyo por parte de su familia, mientras que Juan, confesó según sus propias palabras, que cuando se quedó sin su mamá, ellos estuvieron ahí para terminarla de criar. “Es ahí donde es un poco confusa la cosa que dice mi sobrina. Dice que nunca la apoyamos, pero también me está preguntando cómo apoyar a Lorenzo y es algo en lo que sí la apoyamos”. Aclaro el productor musical y hermano de Jenni Rivera, según People en Español.

Alfredo Adame confesión amor: No sabía que Chiquis sufrió de violencia Con lo que respecta el matrimonio fallido de Chiquis, Juan dijo que no tenía idea de lo que había sucedido con su sobrina y su ex, Lorenzo Méndez, ya que Janney no habría hablado de la violencia que dice que pasó, con nadie… Juan, dijo lo siguiente para el programa ‘De Primera Mano’. “No sé qué pasó en su matrimonio, no es cosa mía. El problema empezó entre Chiquis y ni le pregunté de su divorcio, me enteré por las redes sociales, no como tío”, agregó. “Lo poco que pude ver, mi sobrina parece que es víctima de todo el mundo”.

Lorenzo Méndez ¿le manda amenaza a Chiquis? Fue a través de Chisme No Like, que se le dio difusión a lo que dijo Lorenzo, lo cual, puso a pensar a sus fans, pues publicó una historia con un misterioso texto, el ex vocalista de La Banda el Limón no dudó en responder todas las críticas que estaba comenzando a tener. Y a través de redes sociales dejó un contundente mensaje, el cual muchos atribuyeron que iba dirigido para la hija de Jenni Rivera, y es que el cantante aparentaba estar mandando una ‘amenaza’ para Chiquis , “Tengo un demonio y a un ángel hablándome en mis hombros, para ser honesto no se a cual de los dos escuchar”.

Alfredo Adame confesión amor: ¿Por qué Lorenzo no ha firmado el divorcio? A través de una entrevista para Ventaneando, Lorenzo afirmó que no han podido completar el proceso del divorcio debido a diversas disputas con los abogados y con Chiquis, quienes les solicitan diversos documentos que les han hecho el proceso más complicado. “Pues siguen pidiéndome papeles. No hay nada más, siguen pidiéndomelos. Me están pidiendo hasta los papeles de si está vacunado mi perro… yo nada más quiero firmar, pero siguen pidiéndome papales por ahí”, comentó en una entrevista para el programa de Ventaneando.