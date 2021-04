Chiquis Rivera ¿está furiosa con Lorenzo Méndez?

Aparentemente la hija de Jenni Rivera tiene novio nuevo pero las críticas la hicieron perder los estribos

El perro ‘Pancho’, mascota de Chiquis Rivera, ¿’la llevó’? Mijos y mijas amigos de LA CHACHA, estoy mortificada por mi hot tamale y su perro peluchin, ya esta mujercita no está teniendo límites y yo por más que la defiendo, ella no entiende y sigue causando más polémica y me trastoca el corazón ver cómo critican a Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera y ahora está fúrica por Lorenzo Méndez. Ya estos dos no saben qué hacer para tirarse hasta con la cubeta mijos, porque desde que se separaron no dejan de pelar y eso los tiene en el ojo del huracán y ahora hasta el pobre perrito de Chiquis, llamado ‘Pancho’ sufre las consecuencias de que mi chiquita ande estresada. Chiquis Rivera contesta a quienes la critican por supuesto nuevo novio Ya ven que ahora le filtraron unas fotografías a mi Chiquis Rivera de la mano o muy juntita con otro hombrecito que por cierto no está muy agraciado que digamos, aunque tampoco hay que decir que la mijita tiene buen gusto porque exes guapos no ha tenido, ni Lorenzo Méndez si quiera mijos. Pues el caso es que después de que la asociaran con este hombrecito que resulta es fotógrafo de Becky G que es muy amiga de la Chiquis, ándale que el ex metiche y despechado del Lorenzo Méndez escribió un mensaje dando a entender que ya tres amigos’ de él, se habían ‘metido’ con sus exes, pedrada para la hija de Jenni Rivera y pues que estalla una nueva bomba.

Chiquis Rivera no va a permitir que nadie le diga lo que tiene que hacer con su vida sentimental El Lorenzo muy gallito hablando de mujeres y ya sin respetar a Chiquis porque aunque el mensaje fue para disque sus amigos, no podemos negar que la salpicada que cayó a su ex esposa, que ni tardía ni perezosa contestó con otra indirecta y puso un alto a tanta ofensa y crítica. “Al fin y al cabo ¿qué les importa? Si ando o no? Si me acuesto con uno, 10 o ninguno? A ti como te afecta? A ti qué? O sea, métete en tus propias cosas, ve a leer un libro o algo para mantener tu trasero ocupado en algo que le importe. Gente tóxica”, escribió en su Twitter la hija de Jenni Rivera destapando otra bomba de violencia doméstica.

Chiquis Rivera contestó a Lorenzo y con algo que nadie esperaba Cuando los mijitos se separaron, juraron no hablar mal uno del otro y es lo que más han hecho desde que se dejaron y anunciaron el divorcio que ya ni se sabe en qué proceso va. El caso es que se había dicho mijos que uno de los causantes para que se separaran era que Lorenzo Méndez no estaba de acuerdo en que el hermano menor de Chiquis Rivera viviera con ellos. Hace unas semanas se dio un video donde el Johnny Rivera dijo que a él le constaba que Lorenzo Méndez había golpeado a Chiquis Rivera y ahora la mijita por primera vez dio indicio de que sí sucedió, válgame mi padre Dios bendito porque ella subió un video de violencia doméstica.

La hija de Jenni Rivera supo avivar los rumores de que Lorenzo la golpeaba En un video de Instagram recopilado por ‘Chicapicosa’, se puede ver una historia de mi hot tamale y ándale lo que puso: “21 de marzo de 2020 a las 2am … Pero si lo hiciste … te lo recordaré. Algo en mí finalmente dijo, ¡NO MÁS! Mujeres : no se dejen manipular, no se dejen humillar por ningún “ hombre ”… tomen valor y denuncien . Llama al 1-800-799 – SAFE ( 233 ) Si estas sufriendo de violencia doméstica”, puso Chiquis Rivera. Eso fue exactamente hace un año y recién estaba casada con Lorenzo Méndez quien dicho sea de paso hay que recordar que tiene problemas con el alcohol y otras sustancias mijos, entonces es ideal pensar que precisamente se trata de él al que acusa en casi de que ella sea la víctima de violencia que por lo escrito, yo creo que sí. AQUÍ EL VIDEO DE LO QUE PUSO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

¿Pancho llevó la furia de Chiquis Rivera? Ante los mensajes que escribió Chiquis sobre violencia doméstica, la gente opinó mijos: “Ella la ca… y quiere siempre quiere dejar en mal a segundas personas”, “Esta quiere acabarle la carrera a Lorenzo como sea! Ahora que todos hablan de su romance saca algo de víctima que flojera!”, “Anda dando patadas de ahogada, por Dios!!!!”. Otras opinaron lo siguiente: “Pobre Lorenzo. No supo con quien se metió, ellas siempre han vivido de escándalos. Así era su madre aventando indirectas y nada claro. Debería de haber apuntado la fecha cuando Ángel del Villar trató a su madre como trapo viejo y a un así siguió con él y le valió. Hay Chiquis ya deja a Lorenzo en paz”, “El único que dice que miró violencia es el hermano metiche. Todos los demás hablan bien de el menos el hermano “.

Chiquis Rivera ¿apareció ‘maltratando’ a su perro? La hija de Jenni Rivera ha de andar estresada, tanto que tuvo que irse al gimnasio a sacar su estrés bajando esos kilos de más que tiene, pero lo que sí no se vale es que ande desquitándose con su mascota, el bello perro que tiene llamado ‘Pancho’ al que le tocó que lo regañara. ¿Será que la Chiquis Rivera quiso desquitar su furia contra la gente que la critica y por Lorenzo Méndez con el pobrecito de Pancho? ¿O de verdad el perrito merecía ‘el desprecio’ de la hija de mi Diva de la banda cuando estaba entrenando junto a una amiga en el gym?

Captan en video a la cantante ‘maltratando’ a Pancho Durante su entrenamiento en el gimnasio con una amiga, que no tengo ni idea de quién es y como por qué se le permite a la mijita tener a su perro Pancho allí con ella pues se puede ver a Chiquis Rivera preparándose para entrenar cuando de pronto entra su peluche Pancho a dejarle algo. Yo casi suelto la carcajada mijos porque pensé que era una especie de basura, o paloma muerta y ellas no podía creer lo que sus ojos veían, porque el perro entró y así deja eso en la zona de entrenamiento y la amiga se asusta y se queda impactada por lo que hizo ‘Pancho’. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE SUCEDIÓ CON PANCHO

Chiquis Rivera provocó que la criticaran por regañar a su perro “¿Realmente nos interrumpió aquí sólo para hacer esto? Pancho ven acá, cómetelo, cómetelo, vamos… No puedo creerlo”, comenta con la boca abierta y muy indignada Chiquis Rivera porque el perro entró y les dejó algo ‘asqueroso’ que no supe qué era mijos, ahí donde entrenaban. Luego, ya el perro regañado quiere entrar a hacerse el gracioso y a que lo acaricien, pero lo único que logró fue el desprecio de mi Chiquis Rivera: “Vete, vete allá, no, no, no, no”, le dice la hija de Jenni Rivera alejando y tratando de aventar al perro que sigue insistiendo estar con ella.

¿Tenía razón Chiquis Rivera de ‘desquitarse’ con su perro? La gente se la puso como chancla por este video mijos: “Algunas personas en redes sociales se quejan de #chiquis porque según maltrata a su perro King Pancho”, “Lo está educando”, “Mas bien el perro estresa a la pobre Chiquis lol nomas fue a orinar enfrente de ella”, “Eso no es maltrato”, “Yo no entendí que hizo el perro. Vomitó?”. Pero es que no se logra ver qué hizo el perrito mijos, porque para mí que dejó algo, aunque muchos dicen que entró a orinarse enfrente de ellas, pero la verdad es que no entiendo qué rayos tiene que hacer el animal ahí pegado a la Chiquis Rivera, eso me disculpan pero es problema y asunto de ella…