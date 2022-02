Como bien dicen por ahí; ‘no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza’, ya que tras varias semanas, Chiquis Rivera dio a conocer que su nuevo libro ya estaba disponible en ventas para todas “aquellas personas que quieran conocer la verdad de muchas cosas”.

Ante este cuestionamiento, Chiquis aseguró que las personas podían cambiar y Del Villar era uno de ellos: “Yo creo que él ha cambiado mucho, siempre me respetó, me ayudó mucho, y sentí que era necesario contar este lado de él, Ángel fue como un padre para mi hermano Johnny”.

“Él dijo muchas cosas de muy mal gusto, la verdad yo fui muy buena mujer, fui muy buena esposa, y pues bueno, me pregunté el por qué ahora, el por qué decir estas cosas, el por qué pintarme de esta manera, me merezco hablar y decir mi parte, si él no hubiera dicho nada, él no hubiera sido mencionado en este libro”.

Tras estas declaraciones, se tocó el tema de su relación con Lorenzo Méndez, fue ahí en donde Chiquis Rivera mencionó que se encontraba muy decepcionada por todo lo que dijo el cantante durante este tiempo: “Es algo fuerte, es algo que me quedé callada por dos años, después de ver tantas entrevistas y tantas cosas que se decían que no son ciertas, eso me afectó mucho y me decepcionó mucho”.

“El día de mi boda lloré, yo me casé enamorada y me separé igual de enamorada”; Chiquis Rivera revela más detalles sobre su nuevo libro

La cantante de ‘Paloma Blanca’ también contó en su libro lo caótico que fue para su madre Jenni Rivera horas antes de que se casara con el ex beisbolista Esteban Loaiza: “Yo le dije a mi mamá que no se casara, mi mamá me dijo ‘pues ya, el mundo ya sabe que me voy a casar, tengo esta presión’ y yo le dije ‘déjalo ya’, esto mismo fue lo que también me pasó con Lorenzo Méndez”.

“El día de mi boda una amiga me dijo: ‘nos vamos ahorita’ porque me escuchó llorar en la regadera, y yo no lo hice porque yo estaba enamorada, yo me casé realmente enamorada, lo quise mucho, yo hasta me separé enamorada aún de él”, contó Chiquis Rivera en entrevista para Univisión, al dar mas detalles sobre el contenido del libro.