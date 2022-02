Rosie Rivera ¿le manda indirecta a Jacqie y Chiquis?

Rosie Rivera manda indirecta a sus sobrinas.

Les piden lo ‘impensable’

Internautas llenan de críticas a Rosie Rosie manda indirecta sobrinas. Una vez más queda confirmado que las redes sociales siempre tienen algo de que dar a hablar, desde que inicio el mes de enero fuimos grandes testigos de todo lo que acontecía dentro de la familia de los Rivera, pues luego de que se desató una gran polémica respecto a una audiencia que se le solicitó a Rosie cuando era la albacea de las empresas de la fallecida cantante los problemas fuertes iniciaron para la dinastía. Pues fue en el mes de enero cuando Chiquis Rivera decidió realizar un live en el que lanzó un contundente mensaje hacía sus tíos Juan y Rosie, culpando de primera mano que alguien cercano a su tía robó una gran suma de dinero de las empresas de La Diva de la banda, por lo que se desató un sin fin de problemáticas. Rosie Rivera lanza indirecta a sus sobrinas Jacqie y Chiquis Luego de eso las polémicas crecieron para la dinastía, pues tanto unos como otros comenzaron a pelearse y decirse hasta lo que no. Incluso Juan Rivera ofreció rueda de prensa para ‘explicar’ las cosas. Ahora es Rosie quién ha dado mucho de que hablar a través de su cuenta oficial de Instagram. Pues la hermana menor de La Diva de la banda posteo un video en su perfil en donde aparece cantando una canción muy reconocida de la Banda MS en donde supuestamente le envía una gran indirecta a sus sobrinas Jacqie y Chiquis Rivera, puede que esta sea su reacción ante los aparentes plagios que le han lanzado.

El polémico video de Rosie Rivera en donde confronta a Jacqie y Chiquis Les cuento que la hermana menor de la fallecida cantante Jenni Rivera decidió subir un reel a su cuenta de Instagram en donde aparece con unos lentes de sol y una blusa negra. Se escucha la canción 'Mejor me alejo' de la exitosa Banda MS con la que supuestamente le envía una gran indirecta a sus sobrinas. Y es que a decir verdad escogió una canción que describe exactamente el momento que está pasando Rosie al momento de ser atacada por sus sobrinas y acusarla de que robó miles de dólares cuando ella estuvo como CEO de las empresas de La Diva de la banda, a la vez el clip se ve algo realmente cómico.

Rosie Rivera manda indirecta mensaje con canción La hermana de Jenni Rivera se grabó interpretando una canción de la MS, actúa dos papeles, el de ella misma y la otra parte como si fuera tanto Jacqie como Chiquis. ¡La pelea entre la dinastía no para ni un segundo!. En la primer parte del video se percibe la estrofa “Te advierto, que le queda muy poco de vida a este cuento, las cosas que haces y dices ‘me afectan’ y solo si son tus errores no cuentan”. De inmediato hace un cambio de toma en donde aparentemente es Chiquis Rivera haciendo las muecas más graciosas que se puedan imaginar, dando a entender que no toma con seriedad las cosas que están pasando. En seguida la canción sigue “No, no, no, no me pidas que me calle que baje la voz yo lo he dado todo por nosotros dos y tú con mirada de ‘no siento nada'”.

Rosie Rivera exige a sus sobrinas respeto De nuevo cambia la toma y vuelve a actuar de una manera totalmente única que pareciera que en realidad estuviera hablando con Chiquis Rivera, por lo que se sigue escuchando la melodía de la reconocida Banda MS, "No, no me pidas que me calme 'que te van a oír' no me da la gana". Aquí justo da a entender que Rosie no piensa quedarse callada ante la situación que está pasando gracias a sus sobrinas. "Solo te vengo a exigir respeto o mejor te dejo, otro error y PUM yo mejor me alejo", dentro de la canción que Rosie Rivera decidió postear como una indirecta es esta parte la que mejor encaja a lo que están pasando en estos momentos con sus sobrinas, pide el respeto a causa de las graves acusaciones que han levantado en su contra.

La pelea entre los Rivera continúa Por otra parte queda en claro que tanto a Chiquis como a Jacqie les exige un poco más de respeto para que dejen de decir disparates en contra de su persona, por ello pone las cartas sobre la mesa con esa reconocida canción de la MS, plasmando que si las cosas no llegan a cambiar y todo empeora terminará alejándose. Y es que desde que Chiquis lanzó ese contundente mensaje y sin titubear al mencionar que su tía Rosie fue quien robó una gran suma de las empresas de su madre es que las problemáticas para la dinastía de los Rivera se desataron con todas las ganas del mundo y cada quién ha hablado mal de los integrantes de la familia.

Seguidores de Rosie no tardaron en reaccionar ante el polémico video que posteo Por supuesto que los seguidores de Rosie iban a llenar de comentarios el post que realizó a través de su cuenta personal de Instagram llenándola de elogios mientras que otros la critican y le dicen que no debe de hacer esas cosas porque no tiene nada de gracia y se burlan de ella. "Mejor canta tus alabanzas para ver si así Dios te perdona xk yo no", "Ni para eso tiene gracia ya mejor ponte a trabajar como Dios manda", "Ya, quitenle el telefono a esta señora", "Excelente interpretación Rosie", "Más bien para expresar tu dolor y rabia", "Me encanta todos tus videos", "buenísimo el video te ves hermosa también es mi mejor canción de la ms", se puede leer en redes.

La tachan de ser una mala cristiana por cantar canciones ‘mundanas’ Por otra parte internautas la atacaron por entonar una canción ‘mundana’ al ser cristiana lo que causo gran conmoción en redes sociales, pues muchos le decían que muy pastora según ella mientras cantaba canciones de banda en lugar de las alabanzas como la ‘buena’ cristiana que se dice ser. “Pues no que es Cristiana y escucha música secular que ejemplo de mujer”, “Yo creía que usted era más seria la tenía en un pedestal pero ya la baje”, “La pastora cristiana irá al concierto de música mundana , hay no las cosas que hay que ver . Perdónanos Diosito”, “Satanás vestido de oveja”, “Ella tiene odio por todo lo q an dicho se ve q es mala no es ni cristiana ni pastora”, son algunos de los comentarios de los internautas.

Los problemas para la familia Rivera no cesan ni poquito Tal parece que las disputas entre los Rivera no llegarán a su fin, pues cuando parece ser que las cosas ya están más calmadas uno de los integrantes sale con sus cosas para seguir alimentando la gran pelea entre ellos, ahora fue Rosie quien lanzó la indirecta y no falta que en estos días alguna de sus sobrinas la cache y le responda. Sin dudas el tema del robo, a pesar de que Jacqie confirmó que no se movió ni un solo peso, seguirá presente en la vida de la dinastía, pues han sido muchas las personas cercanas que también han salido en defensa ya sea de Chiquis o de Rosie pero tal parece que este tema no llegará a un final feliz. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.