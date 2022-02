Ante esto, su tio Juan Rivera, hermano de la fallecida Diva de la Banda, aclaró que el no está interesado en leer dicho texto: . “No lo voy a leer, no me interesa”, dijo al programa mexicano “De primera mano” cuando se le pregunto acerca del libro de su sobrina.

Su tío, Juan Rivera, en el cual está involucrado en las páginas de Chiquis, aclaró mediante un programa de televisión que no está interesado en saber que es lo que escribió su sobrina sobre el y sobre su familia, aunque la gente insista, el productor dice no estar interesado en leer el libro.

“A mí se me criticó mucho el año pasado por monetizar mucho en YouTube cosas personales, mías y de mi familia. Mi sobrina y mis sobrinos me lo criticaron muchísimo, definitivamente sí monetizo”, mencionó. “Este libro es monetizar, lo mismo que hice yo es lo esta haciendo ella, pero a través de un libro”. Mencionó Juan Rivera a De Primera Mano.

Juan dijo que sabía que en el libro Chiquis habla de la falta de apoyo que su familia no le dio, incluso mencionando que cuando mas los necesito, no estuvieron para ella. A esto, su tío Juan mencionó que se estaba contradiciendo, y mencionó lo siguiente:

“No sé qué pasó en su matrimonio, no es cosa mía. El problema empezó entre Chiquis y ni le pregunté de su divorcio, me enteré por las redes sociales, no como tío”, agregó. “Lo poco que pude ver, mi sobrina parece que es víctima de todo el mundo”.

Juan Rivera mencionó con respecto a los problemas que ha estado afrontado recientemente Chiquis sobre su fallido matrimonio, que el se enteró de todo lo que estaba pasando no porque ella se acercara a hablar con ellos, si no por las redes sociales y todo lo que se ha hablado al respecto.

Juan Rivera libro Chiquis: “Si no está contenta con mi forma de ser, no tiene que estar en mi vida”

Finalmente, el tío de Chiquis dejó en claro que ya no le va a importar lo que se hable de el, sea bueno o malo, dejará que se diga lo que tengan que decir. Según el portal People en Español, el productor musical comentó además, que no procederá a demandar ni nada por el estilo, ya que no piensa perder el tiempo con esas cuestiones.

“Si mi sobrina dice que soy mala persona, soy mala persona, no hay bronca; si dice que soy basura como tío, soy basura como tío, no hay ningún rollo. Y si no está contenta con mi manera de ser, no tiene que estar en mi vida, ni yo en la de ella; así de sencillo”, enfatizó. “Y que le vaya bien a ella y que me vaya bien, y todo el mundo feliz”.