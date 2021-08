Se sabe que Adamari López siempre ha sido una mujer muy hermosa y es que desde que inició su vida profesional, la puertorriqueña ha provocado que diversos artistas y el público en general cayeran rendidos ante la belleza de esta chaparrita. No obstante, desde hace unos días, seguidores han comentado que la conductora ha comenzado a lucir espectacular desde que se separó de su ya ex pareja , Toni Costa.

Al pie de fotografía, la cual ya contiene más de 55 mil me gusta, la cadena de Telemundo escribió el siguiente mensaje, destacando lo hermosa que se veía la chaparrita y ex actriz de telenovelas: “Tienes 100 puntos ¿Cuántos les das al outfit de Adamari López?”, le cuestionó la cadena a sus más de 11 millones de seguidores.

“Mejor manera de resumir, que dieta ni que nada, sepárate y punto”, “Que pena que no lo hizo antes, también es importante verse bien para su pareja”, “No hay nada más rico que ser soltera”. Una chica respondió: “No es la soltería, pasa que se enfocan tanto en el hombre que se olvidan de ellas mismas, ya no tienen a alguien entonces vuelven a ser ellas mismas”, fueron los múltiples comentarios que se podían leer.

Esta pregunta generó un sin fin de opiniones, en donde seguidores comentaron que la conductora de Hoy Día, Adamari López, se veía mucho mejor desde que se volvió soltera y se separó de su ex pareja, el bailarín Toni Costa. Una seguidora escribió lo siguiente: “Es impresionante como la soltería nos pone más bonitas, por eso se verá así”, a lo que una usuaria responde: “Sí, una mujer cuando se divorcia florece”.

“He decidido hacer esto, es un tema difícil de conversar, prefiero que ustedes sepan que mi decisión fue tomada pensando en el bienestar de mi familia. Alaia necesita lo mejor de ambos padres. El futuro no lo sabemos, lo que puedo decir es que soy una mujer fuerte”, argumentó Adamari López en el programa de Telemundo, Hoy día, tras esto, los ojos y oídos se han puesto en la puertorriqueña, quien a palabras de muchos, luce mejor estando soltera.

Y es que como si se tratara de una antigua foto de Adamari, en la imagen se ve como la ex actriz lucía un vestido entallado en la cintura, con pequeños detalles en los hombros, sin embargo en su rostro se veía aquellos bellos ojos que siempre caracterizaban y enamoraban a los espectadores al inicio de su carrera, provocando diversas reacciones, en donde seguidores afirmaban lo hermosa que se veía en esa fotografía.

No ha sido las únicas ocasiones en las que Adamari López ha lucido espectacular desde que se convirtió en una soltera muy hermosa, ya que en otra ocasión, la puertorriqueña sorprendió a todos en redes sociales, a tal grado de que seguidores afirmaron que la conductora se había sometido a una cirugía estética.

Al pie de fotografía, la cual ya contiene más de 25 mil me gusta, el programa de la cadena de Telemundo escribió lo siguiente, afirmando que la querida “chaparrita” se encontraba en República Dominicana: “¡WEPA! @adamarilopez reportando desde República Dominicana para traernos la entrevista exclusiva con Los Montaner 🇩🇴 ¡Solo en #hoyDia!” Archivado como: Adamari López soltera

En la fotografía, la cual fue compartida este 30 de julio, se logra ver a la ex de Toni Costa portando un vestido color rosa fucsia, el cual se encontraba más ajustado en la parte de la cintura, provocando que el cuerpo de Adamari López se viera más esbelto y curvilíneo, mientras que la conductora mantenía los brazos al aire, y parecía verse casi como en sus años de juventud .

No se cansa de presumir su cinturita

Por otra parte, fue también mediante las historias de Instagram de la cuenta del programa, en donde una vez más Adamari López sorprendía con tremenda cinturita. En la fotografía, las cuales se borran pasadas las 24 Hrs, se logra observar a la puertorriqueña luciendo un entallado vestido color azul cielo, el cual hacía resaltar aún más su esbelta y nueva figura, la cual con arduo ejercicio y buena alimentación logró conseguir.

Esta “nueva imagen” de Adamari ha provocado que muchos seguidores y no seguidores del programa queden encantados con la belleza que pose la puertorriqueña, provocando un sin fin de piropos para la ex de Toni Costa, sin embargo, otros usuarios creen que realmente ella se operó y que su cambio de imagen no se debe al ejercicio. Archivado como: Adamari López soltera