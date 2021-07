Borja Voces anuncia que estará ausente de su edición digital y también del programa de ‘Primer Impacto”

Anunció que dio positivo a Covid-19, a pesar de estar vacunado con las dos dosis

Quiere alentar a sus seguidores para que se vacunen Borja Voces confirma coronavirus. Hace un par de días se veía a varios famosos estar presentes en los escenarios de los 'Premios Juventud'. Parecía que todo se encontraba perfectamente normal y que estaban tomando las medidas de higiene necesarias por los temas de la pandemia y evitar contagios, por lo que las personas estaban conviviendo y la mayoría afirmaba estar vacunado, así que los riegos eran mínimos, hasta que se destapó dura verdad. Pero parece que un par de días después de dicho evento las alarmas se prenden para Univisión, ya que algunos de sus presentadores han dado positivo en la prueba de Covid-19 y por dicho motivo es que varios se han inquieto ante la idea un posible contagio, dado que estuvieron conviviendo con dichas personas. Hasta hace unas horas se confirmó que Borja Voces, presentador de los Premios Juventud y conductor de 'Primer Impacto' había dado positivo a la prueba y manda mensaje a seguidores con dicha noticia. Borja Voces confirma coronavirus: Explica su ausencia en el programa El español Borja Voces, quien es la característica cara del programa 'Primer Impacto' sorprendió a sus seguidores en redes sociales tras dar la noticia de que no estará presente en las transmisiones de esta semana y mucho menos en la 'Edición digital', por lo que se disculpó y procedió a explicar lo que estaba sucediendo. En un video de 1 minuto con 37 segundos, el presentador de Univisión explica la difícil situación por la que está pasando ya que era algo que no se esperaba que le sucediera después de estar expuesto a las dos dosis de la vacunación, pero que si agradece que haberse vacunado ya que así no es tan fuerte los síntomas que presenta.

El conductor subió el video a su plataforma de Instagram, colocando como pie de imagen un corto mensaje: "Querida familia! Aquí les dejo un mensaje personal que he preparado para ustedes. Espero que se encuentren muy bien. ¡Muchas gracias a todos!". En el clip detalla lo que ha estado pasando en estos días y porqué era necesario mencionarlo. "Siguiendo la honestidad y la transparencia que siempre he querido llevar a lo largo de mi carrera, les quiero compartir que la razón por la que estaré ausente esta semana tanto en la 'Edición Digital', como en 'Primer Impacto', es que, a pesar de tener las dos dosis de la vacuna desde marzo, he dado positivo al COVID-19", comentó el presentador a sus seguidores en redes sociales.

El conductor mencionó que el agradece profundamente el estar vacunado, ya que así sus síntomas no han sido mayores y esa razón en la causa por la que sus síntomas no sean tan fuertes como es común de escuchar cuando alguien menciona que ha dado positivo a coronavirus, por lo que se siente protegido y sobre todo, que no ha puesto a su familia en un mayor riesgo. "Lo que más agradezco enormemente en este momento es haberme vacunado, mírenme, los síntomas en verdad son casi nulos, me siento muy bien, y lo más importante para mí y mi familia, es que me siento protegido", relató en el corto video que se exhibe en redes sociales, donde se acercó a sus seguidores para explicar la problemática que le aqueja.

Tras dar a conocer la triste noticia de su resultado en las pruebas de Covid, el conductor hace un fuerte llamado a la comunidad de seguidores que tiene, a los internautas que se hayan detenido a ver su historia o al público general, para pedirles que se vacunen ya que si él se ha sentido mal (pero no a un nivel preocupante), ¿Cómo será para las personas que aún no estén vacunadas? "Por eso quiero aprovechar, desde mi experiencia, para alentarles a que se vacunen, de verdad no me quiero imaginar cómo estaría ahora si no lo hubiera hecho…", mencionó en el video posteado en redes, donde se le ve de un espléndido humor y con la seriedad que lo caracteriza en los momentos que se necesita, ya que es un tema que a todos ha afectado en diferentes niveles.

Cómo bien dice Borja, la pandemia aún no termina y se debe de seguir teniendo en plena consciencia de que no toda la población ha sido vacunada, además de que aún existen falta de información sobre la vacunación y la gente se ha guiado por el temor que tienen en cuestión de que temen por una mala reacción o aún le temen por otro tipo de rumores. "Por mucho que queramos, la pandemia aún no ha terminado, y tenemos que ser muy conscientes que hasta que no consigamos que el 70% de la población se vacune no vamos a poder comenzar a relajarnos", expresó el conductor de Primer Impacto, tras dar a conocer la situación de salud por la que atraviesa y que nunca imagino por pasar.

Espera regresar pronto al trabajo Para finalizar, tan sólo mencionó que agradece los buenos deseos que han tenido con él y que espera que su historia sirva de reflexión para todas aquellas personas que aún no se hayan vacunado, ya que es una situación preocupante y que no se debe manejar sin cuidado; a su vez, comentó que espera volver a los foros de Univisión para seguir con el programa. “Agradezco muchísimo sus buenos deseos, cuídense mucho, cuiden a sus familia y vacúnense… Espero poder reencontrarme muy pronto con ustedes a través de Univisión, y por supuesto seguimos conectados por aquí, a través de las redes sociales. Un fuerte abrazo para todos”, concluyó el video, que rápidamente generó más de 14,027 reproducciones y miles de comentarios donde se expresa el cariño que le tienen.

Le mandan muestras de cariño A través de Instagram fueron varios seguidores quienes mostraron su afecto, algunos enviando buenos deseos, otros pidiéndole que se cuidara y no saliera de casa, y un grupo agradeció que el conductor ya estuviera vacunado, ya que así los efectos de la enfermedad no serían tan duros como los que pasan las personas que aún no se vacunan. “Qué bueno que se sienta bien y que gracias a Dios ya estaba vacunado, eso es muy importante, le deseo lo mejor, cuídese mucho, bendiciones desde El Salvador con cariño y admiración”, expresó una seguidora en la publicación que posteó Borja, dejándole saber el cariño que le tiene y por supuesto los buenos deseos que le manda para pasar esta enfermedad. Veneno Sandoval le envía mensaje Carolina “Veneno” Sandoval también se tomó un tiempo para dedicarle un corto mensaje a Voces, donde le menciona que considera correcto de la cadena Univisión que muestren lo que está pasando con sus conductores, además de que agradece la empatía que muestra ante el delicado tema que tocó, ya que hay muchas personas que prefieren ocultarlo. “Ustedes en @univision muy bien de decir la verdad y con transparencia dar información de su situación de salud …no como en otros lados que manejaron los contagios como un secreto de estado, bravo en honor a la verdad y a tu empatía se que estarás sano muy pronto”, comentó la ex presentadora de ‘Suelta la Sopa’, después de las declaraciones que hizo el conductor en dicho video, donde habló con la verdad de su estado de salud.

Le dan consejos Pero fueron algunos usuarios quienes le enviaron sus mejores consejos para que pronto se recupere al presentador de Primer Impacto, dejándole en su sección de comentarios lo que debía tomar para sentirse mejor y salir más rápido de la enfermedad que ahora está pasando, además le piden que se cuide y alimente mucho mejor. “Cuídate mucho. Aliméntate bien, vitamina C, té de jengibre con limón, té de yerbabuena y proteína”, escribió una de sus seguidoras, siendo uno de los pocos mensajes inusuales, ya que demostró lo preocupada que se encontraba por el español, quien en estos momentos no está pasándola muy bien. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ

¿Jackie también está infectada? ¿No es el único? Pues al parecer la periodista puertorriqueña Jackie Guerrido, quien también es la conductora de ‘Primer Impacto’, dio positivo a la prueba de coronavirus, tal información llegó después de que el periodista argentino Javier Ceriani, de ‘Chisme No Like’, compartiera a través de Instagram la terrible noticia. Aunque, hasta el momento, la famosa meteoróloga no ha hecho un pronunciamiento oficial en sus redes sociales, aunque se asegura que no estaba vacunada, por lo que se encendieron nuevamente las alarmas en la cadena Univisión, que se vio seriamente afectada hace varios meses porque varios de sus talentos resultaron contagiados