Inmediatamente los internautas no dejaron pasar la oportunidad de mandarle sus piropos y halagos: “Que hermosa está me encantas bella”, “Te ves espectacular hermosa”, “Siempre tan Alegre, y tan Bella”, “Esta fiesta estará buenísima, quiero estará ahí”, “Al mejor y único estilo femenino”. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

La cantante ex Garibaldi, Paty Manterola a sus casi 50 años de edad, enciende las redes sociales al presumir su escultural figura, en lencería de encaje, los seguidores ha quedado con la boca abierta por las curvas que enseña y que cada año pareciera que va rejuveneciendo.

“Lo nuestro es como la marea…Que sube y baja que nos da vuelta. Lo nuestro es como la marea…Que nos arrastra siempre con fuerza. Lo nuestro es como la marea…Que viene y va no deja huella. Y luego de mojar la arena. Aunque no quiera siempre regresa”, escribió en la foto.

Nuevamente la cantante y actriz Patricia Manterola cautiva sus seguidores al aparecer en una imagen donde luce su figura con un traje de baño color negro, lo que provoca qué sus seguidores estén con la boca abierta tras ver la sensual figura de la ex Garibaldi, mientras disfruta de la playa.

No hay duda que a la presentadora de televisión de 48 años de edad le gusta mucho posar en bikinis para presumir su cuerpo y complacer a los fans que tanto piden que enseñe sus curvas, ya que a pesar de su edad, sigue demostrando que los años no pasan en vano en ella.

En esta ocasión Patricia Manterola, se encuentra recostada en una piscina, luciendo un bikini color blanco, y para acompañar esta fotografía escribió: “Dominguito de relax en pose de “Acapulco Cuerpo y Alma”, mencionando que su traje de baño lo pueden encontrar en una boutique que etiqueta. Archivado como ex Garibaldi Paty Manterola lencería bikini

Constantemente la actriz mexicana quien salto a la fama en el ámbito musical, cuando participo en el grupo Garibaldi, presume en su cuenta de Instagram, sus bikinis en distintas instantáneas que sube para no solo mostrar su diminuto atuendo, sino impactar con su sensualidad.

“Es viernes y este cuerpecito lo sabe”, así encendió a sus seguidores al escribir esta frase y preguntarles: “¿Qué te gusta hacer en viernes?”, a lo que un internauta le dijo: “Saludos, hermosa, besos y abrazos a la distancia, feliz viernes, un millón de bendiciones para ti y tú bonita familia”. Archivado como ex Garibaldi Paty Manterola lencería bikini

En otro de sus post, podemos ver a la celebridad, posando nuevamente en un bikini blanco, donde les muestra a sus fans su cuerpo firme y tonificado, mientras que el diminuto y atrevido atuendo no deja nada a la imaginación, desatando la lujuria en la red social.

Paty Manterola en bikini vino tinto

Si bien la cantante siempre se ha caracterizado por demostrar su belleza siempre que puede, en esta imagen vuelve a demostrar que su hermosura sigue intacta y que no le afectan el pasar de los años, ya que aparece luciendo un sexy bikini color vino tinto, mientras sus curvas sobresalen en la foto.

No podían faltar los comentarios de sus fans: “Paty Sinceramente posees una gran belleza de corazón siempre te desearé todo lo mejor”, “Que tengas un excelente día guapa”, “yo sé que quizás nunca leerás mi comentario pero quiero decirte que A base de sacrificio y esfuerzo has conseguido lo que algún día parecía inalcanzable. Eres digna de admirar”. Archivado como ex Garibaldi Paty Manterola lencería bikini