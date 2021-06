Finalmente, a la youtuber, acusada de pornografía infantil se le presume como “inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales”.

Pero este no es el primer caso que una youtuber causa polémica por lo que hace, ya que en meses anteriores sucedió una tragedia con otro famoso, aunque lamentablemente no vivió para contarlo y te contamos los detalles. Archivado como: Youtuber YosStop

Youtuber YosStop: NO DUDAN EN DISPARARLE

Una persona que estaba también en esta tienda, de nombre David Starnes Jr, al darse cuenta del “supuesto” robo de parte de Timothy Wilks, sacó un arma y no dudó en dispararle al joven. De acuerdo con información del portal The Tennessean, no se ha precisado si David Starnes Jr cuenta con permiso para portar armas de fuego.

Minutos después, llegaron al lugar elementos de emergencia, quienes declararon el fallecimiento del joven de 20 años de edad, mientras que el agresor, al ser interrogado, dijo que actuó de esa manera por defensa propia, por lo que no pisaría la cárcel.