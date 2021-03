En el material audiovisual, la artistas expresa textualmente: “El otro día fui a la playa y me encontré con unas amigas, también fui a bailar. Luego regresé a mi casa y allí se encontraba mi mamá. La abracé y la besé. Se le pegó el covid. Yo maté a mi mamá”.

“MIRA EL VIDEO HASTA EL FINAL”

De manera textual el mensaje de Xuxa que dice “yo maté a mi mamá” expresa: “Estamos en el peor momento de la pandemia Covid-19. Los hospitales están llenos. No más médicos. Ya no hay forma de abrir camas.

El dinero ya no es una solución”.

Y agrega: “Nuestra única manera de evitar el colapso actual es convencer, educar, crear conciencia para enfrentar este momento seriamente. Lucha contra la trivialización, el negacionismo y la consternación. Tengo algo muy triste que compartir contigo. Mira este video hasta el final”.