Tiendas Walmart, Kohl’s y TJ Maxx extenderán horarios de venta para favorecer a los adultos mayores

Esto se hace como una medida en medio de la pandemia por el coronavirus en Estados Unidos

Sin embargo las protestas por un crimen racial también amenazan la actividad comercial

Las tiendas Walmart, Kohl’s y TJ Maxx anuncian que extenderán sus horarios de servicios de venta para favorecer a los adultos mayores durante la pandemia por coronavirus (COVID-19), de acuerdo a información publicada por el portal de noticias USA TODAY.

Estas medidas se realizan conforme se reactiva la economía en Estados Unidos, luego de un paro de labores por la propagación del COVID-19.

Otras cadenas comerciales como JC Penney, Roos y HomeGoods se han unido a la promoción de habilitar horarios para la gente más vulnerable, entre la que se incluye a los adultos mayores.

USA TODAY: Walmart extends senior hour while Kohl's, T.J. Maxx reopen with shopping time for those most at-risk of COVID-19.https://t.co/7aoqScL7C6 via @GoogleNews — Marvin Floyd (@marvinfloyd) June 1, 2020

Aunado a estas medidas de que Walmart extenderá horarios por coronavirus, las tiendas están limitando la apertura de sus tiendas, como una forma de evitar la aglomeración de multitudes.

Como ejemplo, la cadena Kohl’s abre sus puertas de 11:00 de la mañana a 7:00 de la noche, sin embargo, ha agregado el servicio de recoger productos en sus estacionamientos.

Además, Kohl’s ha apartado una hora de su servicio para brindar atención a embarazadas, adultos mayores y demás población con problemas de salud crónicos.

Ante estas medidas, Michelle Gass, directora ejecutiva de Kohl’s, dijo para USA TODAY: “Todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de una manera muy mesurada”.

Y agregó: “Realmente evaluaremos la respuesta de los clientes, nuestros comentarios de los asociados y determinaremos cuándo y si ampliamos nuestras horas de compra”.

Por su parte, los ejecutivos de JC Penney han dicho que se tiene un horario para población vulnerable en sus tiendas que recientemente fueron reabiertas.

Han definido el horario de 11:00 de la mañana hasta el mediodía, con lo que esperan cubrir la demanda de ese sector de clientes.

JC Penney se declaró en bancarrota a mediados del mes pasado y entre sus objetivos está el cierre de 242 tiendas, para lo cual ya planean una venta de liquidación.

Por su parte Walmart anunció extensión de horario por coronavirus para adultos mayores.

We're ready when you are. Check for reopening and curbside updates for your local store and what we’re doing to keep you safe 👉 https://t.co/6BWTnrucIe pic.twitter.com/Bcm8wxnLEp — JCPenney (@jcpenney) May 28, 2020

Pero la crisis del coronavirus no es el único obstáculo que enfrentan las cadenas comerciales en Estados Unidos, ahora ha aparecido un problema que puede ser mucho mayor.

Precisamente hoy primero de junio de 2020, grandes empresas como Apple, Whole Foods (propiedad de Amazon), Target y Walmart han decidido cerrar algunas de sus tiendas localizadas en zonas de Estados Unidos, golpeadas por las protestas contra el racismo y la brutalidad policial en medio de importantes daños y saqueos, lo que ha supuesto el freno a algunas de las reaperturas en marcha tras la clausura obligada por la pandemia.

Las compañías cerrarán temporalmente sus locales o ajustarán sus horarios para acompasarlos a los toques de queda vigentes en algunas de las principales ciudades, y evitar así más daños por los disturbios callejeros desatados tras la muerte en Minneapolis (Minnesota) de George Floyd, un ciudadano afroamericano que iba desarmado y al que un policía asfixió con su rodilla hasta la muerte.

Estas protestas han obligado a buena parte de los comercios a reorganizar sus planes de reapertura y, en el caso de Whole Foods, lo ha llevado a cerrar temporalmente todos sus supermercados en Minneapolis, Los Ángeles y Chicago y a suspender la entrega a domicilio de una de sus principales tiendas en Nueva York, localizada en Bryant Park.

