Los departamentos estatales de educación del estado de Georgia emitieron un documento de diez páginas donde guían a los líderes escolares sobre cómo será el próximo año escolar tras la crisis del coronavirus, según reportó un medio local de Atlanta.

Este documento titulado “El camino hacia la recuperación de Georgia para las escuelas K-12”, es la primera pauta oficial que se ofrece para reabrir el póximo año escolar de los casi dos millones de estudiantes que conforman las escuelas públicas de Georgia.

En este, además, se encuentra una serie de recomendaciones para que los directivos escolares puedan orientarse y/o asesorarse con los funcionarios de salud locales y estatales sobre el peligro que pueda presentarse como permanecer en las aulas o volverlas a cerrar.

Según Matt Jones, jefe de personal del superintendente de escuelas estatales Richard Woods, el coronavirus se propagará en diferentes intensidades en diferentes regiones. “Lo que podría funcionar en un condado podría no funcionar en otro”, dijo Jones.

Hasta el momento el gobernador Brian Kemp no se ha pronunciado en relación a la situación escolar, por lo que los 180 distritos escolares del estado decidirán si reabrirán en el otoño atendiendo a las condiciones que se presenten, basándose en la Constitución de Georgia.

Como parte de las posibles opciones a tomar en cuenta para volver a las aulas en el próximo año escolar, se propone el modelo de escolarización “híbrida”, que consistirá en maximizar el distanciamiento social con la asistencia de una cantidad reducida de estudiantes a las aulas en las zonas donde ha sido propagado el coronavirus.

