En medio de la crisis sanitaria por el coronavirus, la contratación de personal continúa por las compañías lideradas por Walmart y Costco, que se han visto sumamente beneficiadas por las compras de pánico derivadas del confinamiento por Covid-19, informó el portal de New York Post.

De acuerdo a un primer conteo que se publica en el portal del medio estadounidense, se sabe que entre varias compañías han sumado más de 90 mil empleos en abril.

El portal hace referencia a datos proporcionados por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, los cuales establece que en el mes de abril se perdieron alrededor de 20.5 millones de empleos.

Indican que los registros en esas fechas desvelan un aumento en el desempleo de 14.7 por ciento, aunque algunos expertos estiman que bien puede llegar ese porcentaje al 20.

Varios de los sectores productivos reportaron disminución de empleos, sin embargo en rubros como alimentos, medicamentos y comercio electrónico, reportaron aumentos debido a que mucha gente permanece en casa y no puede dejar de consumir esos productos o servicios.

Entre las tiendas que reportaron un aumento en la demanda de lo que vende están las minoristas como Walmart y Costco, quienes tuvieron que agregar personal a su filas.

La estimación hecha por el medio de comunicación aduce que esta cifra pudo ser de 93 mil 400 nuevos empleos durante el mes de abril.

Estas cifras de contratación de personas superan por mucho otras épocas difíciles que se han suscitado en Estados Unidos.

De alguna manera estos buenos números se dieron debido al “pánico” en que entraron millones de clientes que al saber del plan de confinamiento, abarrotaron las tiendas para “saquear” productos más elementales y poder pasar semanas dentro de sus casas.

Ejecutivos de Walmart dijeron el mes pasado, según New York Post, que desde marzo habían hecho una contratación adicional a sus puestos, por el orden de 150 mil personas, de los cuales el 85 por ciento se acomodaron en lugares temporales.

Por su parte Costo informó que se presentó un incremento del 12 por ciento en las ventas en marzo, y un 48 % en las plataformas digitales de la empresa, por lo que además contrataron casi 2 mil personas para el área de mensajería durante el mes de abril.

La oportunidad que brindan las tiendas como Walmart y Costco, de mandar sus productos a través de otras plataformas, ha ayudado a que las empresas tiendan a recurrir a la contratación de más personal.

La venta en línea es una gran oportunidad para los clientes de hacer sus pedidos sin asistir de manera física a la tienda y así evitan las concentraciones de gentes, que están prohibidas en varios negocios, por recomendación de las autoridades de salud poara evitar contagios masivos por coronavirus.

En este tenor, las tiendas comerciales como Walmart, Costco, entre otras, han obtenido buenos dividendos al ofrecer este servicio de entrega inmediata, a la que cada vez más personas recurren para no arriesgarse a salir de calle.

Across the country, we’re dedicated to keeping you and our associates safe. Because together, we can keep America moving. Safely. pic.twitter.com/igATB8hCck

— Walmart (@Walmart) May 3, 2020