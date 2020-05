Rhode Island se convierte este sábado en el primer estado de la coalición del noreste de Estados Unidos en levantar su orden de quedarse en casa por el brote de coronavirus.

La medida permitirá la reapertura de tiendas minoristas y oficinas no críticas, pero con límites de capacidad, indicó el estado. Los procedimientos médicos electivos también podrán reanudarse, reseñó Fox News.

“Mi objetivo es lograr que la mayor cantidad de personas vuelva al trabajo lo más rápido posible sin poner en peligro nuestra salud pública y sin tener que regresar adonde venimos, lo que está cerrando nuestra economía”, expresó la gobernadora Gina Raimondo el jueves.

Earlier this week, I announced that I would be signing an executive order directing everyone in a public place – whether indoors or outdoors – to wear a cloth face covering. As a reminder, that order goes into effect today. https://t.co/nph234BhNd

Se esperaba que firmara ayer viernes una orden ejecutiva que establece el comienzo de la primera fase de reapertura de la economía de Rhode Island, informó WPRI.

“Seremos los primeros en el noreste en levantar la orden de quedarse en casa antes de Massachusetts y Connecticut. Estamos en una mejor posición, por lo que podemos levantar nuestras restricciones un poco antes”, apuntó Raimondo a CNN.

En su cuenta en Twitter, la gobernadora de Rhode Island escribió en la noche del viernes: “El domingo es el Día de la Madre, y quiero recordarles a todos que, aunque la orden de quedarse en casa se levanta mañana (hoy sábado), todavía no es el momento de reunirse en grandes grupos. Sé que es difícil estar separados de nuestros seres queridos, pero aliento a todos a encontrar otras formas de celebrar a nuestras madres este año”.

En un tuit anterior, manifestó: “A principios de esta semana, anuncié que firmaría una orden ejecutiva ordenando a que todos en un lugar público, ya sea en interiores o exteriores, usen un tapabocas en la cara. Como recordatorio, esa orden entra en vigencia hoy”.

Rhode Island, hasta el viernes, tenía 10,779 casos confirmados de coronavirus y 399 muertes, según las estadísticas.

Sunday is Mother's Day, and I want to remind everyone that while the stay at home order lifts tomorrow, it's still not the time to gather in big groups. I know it's hard to be apart from our loved ones, but I encourage everyone to find other ways to celebrate our moms this year.

