Según un reciente informe del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas en La Universidad de Minnesota, un grupo de expertos dijo que es probable que la pandemia de coronavirus dure hasta dos años y no se controlará la enfermedad hasta que aproximadamente dos tercios de la población mundial sea inmune al virus, reseñó Bloomberg.

Debido a la capacidad de propagarse de personas que no parecen estar enfermas, el virus puede ser más difícil de controlar que la influenza, la causa de la mayoría de las pandemias en la historia reciente, según el informe de la Universidad de Minnesota.

De acuerdo con el estudio, las personas pueden ser más infecciosas antes de que presenten los síntomas.

Después de confinar a miles de millones de personas en todo el mundo para minimizar la propagación del COVID-19 a través de los países, los gobiernos ahora permiten con ciertas regulaciones la reapertura de empresas y lugares públicos.

Sin embargo, es probable que la pandemia de coronavirus continúe en una segunda y tercera ola que podría durar más allá de 2022, dijeron los autores.

The coronavirus pandemic is likely to last two years and won’t be controlled until two-thirds of the world’s population is immune, experts warn https://t.co/uiFINC5Mar

— Bloomberg (@business) May 1, 2020