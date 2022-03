El momento que Will Smith protagonizó en plena transmisión de los premios Oscar ha explotado por completo las redes sociales, donde se han filtrado algunos videos de lo que ocurrió detrás de cámaras luego de que el actor más cotizado de Estados Unidos agrediera físicamente a Chris Rock tras defender a su esposa.

La gran bofetada que Will Smith le plantó al comediante está en boca de todos, inclusive los internautas se dieron a la tarea de realizar algunos memes sobre lo ocurrido, mientras que algunos medios de comunicación han compartido a través de redes sociales algunos videos de lo que ocurrió detrás de cámaras.

Will Smith detrás cámaras. El gran conflicto que tuvo lugar este domingo entre Will Smith y el comediante Chris Rock durante la entrega de los premios Oscar ha dado mucho de que hablar, desde que ocurrió el incidente miles de especulaciones han surgido, así como las declaraciones por parte de Chris al revelar que medidas tomará ante el golpe que recibió.

Se observa como Bradley habla con él, tratando de calmar un poco la tensión que se vivió en ese momento, por lo que el actor aprovechó el tiempo detrás de cámaras para charlar con Will Smith sobre el altercado que ocurrió entre él y Chris Rock luego de que el comediante lanzara una broma hacía su esposa. Archivado como: Will Smith detrás cámaras.

En el video se puede apreciar como en primera instancia Denzel Washington se acerca a Will Smith para hablar con él, a lado se aprecia a otra celebridad quien también intervino para tratar de calmar las cosas, cuando Smith decide caminar, es cuando en medio del pasillo lo detiene Bradley Cooper para hablar con él.

Cuando el abrazo que Bradley le dio a Will Smith dan el anunció de que volverán a salir al aire, por lo que se aprecia como es que se acerca a su lugar asignado junto a su esposa, Jada Pinkett, limpiándose las lagrimas que corrían por sus ojos luego de haber hablado con ambos actores tras el conflicto que se suscitó.

Luego de eso se observa como Bradley Cooper le da un gran abrazo a Will Smith, pues muchos de las celebridades ahí presentes escucharon la cruel broma que realizó Chris Rock hacía Jada Pinkett Smith, sin tener en cuenta que la esposa del actor padece de una enfermedad capilar.

Internautas reaccionan ante la actitud que tomó Will Smith

Ante el video que posteo la cuenta oficial del programa matutino ‘Venga La Alegría’, varios internautas no dudaron en manifestarse en la caja de los comentarios diciendo lo que les parecía el altercado entre Will Smith y el comediante Chris Rock durante la entrega de los premios Oscar llevado a cabo este domingo.

“Si. Estuvo bien El tipo de su burló de su esposa tiene un problema de calvicie. Y él se burló. Buen por defender a su esposa”, “Esto es un acto repudiable no podemos seguir aplaudiendo estos actos de violencia.”, “No estoy de acuerdo con la Violencia, hay lugar y momento”, “Chris rock es un pesado y su humor es bastante humillante! No justifico la violencia pero ese señor se lo ganó a pulso”, son algunos de los comentarios que se leen. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Will Smith detrás cámaras.