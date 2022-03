Tremendo zafarrancho se armó

Will Smith pasó por el ‘peor’ momento de su carrera

Dicen qué provocó el alboroto Will Smith confronta a Chris Rock por chiste sobre esposa (VIDEO SIN CENSURA). Los asistentes al Oscar quedaron en conmocionado silencio después de que Will Smith golpeara a Chris Rock en el escenario luego que el comediante hiciera un chiste sobre la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith, apuntó The Associated PRess. Smith maldijo a Rock tras regresar a su asiento. Rock estaba presentando el premio al mejor documental cuando ocurrió el tenso intercambio, de acuerdo con AP. Luego que Rock bromeó diciéndole a Smith que esperaba con ansias una secuela de "G.I. Jane". TREMENDO ZAFARRANCHO EN LOS OSCAR Tremendo momento se vivió en los Oscar cuando el galardonado actor estadounidense Will Smith se levantó de su asiento en plena presentación para 'golpear' al presentador por un chiste sobre su esposa que le pareció de mal gusto. Todos los asistentes guardaron silencio. "Will Smith acaba de cachetearme", dijo Chris Rock. En un primer momento todo pareció una broma, pero el actor explotó y grito en medio de la presentación "saca a mis esposa de tu fuc**** boca". "Will Smith se lleva el Oscar al momento más incómodo en la televisión", comentó el comediante mexicano "Slobtzky".

¿QUÉ PROVOCÓ LA IRA DE WILL SMITH? Cuando Chris Rock, hizo un chiste sobre la cabeza afeitada de Jada Pinkett Smith, el actor estadounidense se levantó para cachetear al conductor. El momento se ha robado la atención de todo los espectadores a través de la televisión y de los asistentes a la ceremonia. La esposa del actor a hablado de una condición que le hace perder el cabello. Lo anterior, haciendo evidente referencia a la cabeza calva de su esposa, Smith se levantó de su asiento cerca del escenario, caminó hasta Rock y lo abofeteó. Después de volver a sentarse, como ya se mencionó, le gritó a Rock: "Saca el nombre de mi esposa de tu fuc**** boca".

SE ROBA LOS OSCARS EL TREMENDO ZAFARRANCHO “WTF con lo que acaba de pasar entre Chris Rock y Will Smith”. Will Smith y su enfrentamiento con Chris Rock en el escenario de los Oscar luego que el comediante hace un chiste sobre su esposa, Jada Pinkett-Smith fue lo que sin duda alguna marcará esta noche. Will Smith, esta nominado a mejor actor por “King Richard”. “Ojalá no gane nada Will Smith por violento”, y otros cometarios de los espectadores en redes sociales han señalado su molestia por la actuación del galardonado actor estadounidense.

GANAN EL OSCAR PESE A SU ZAFARRANCHO Pese a todo el escándalo el actor fue aclamado por los presentes. Rompió en llanto al recibir su presentación y dijo que su personaje “fue un gran defensor de su familia” en clara referencia al bochornoso momento que se vivió en la gala de los Oscars. “En este momento de mi vida… yo soy… me siento subestimado de lo que Dios me está diciendo que haga”, dijo entre lágrimas y aplausos. “He sido llamado para proteger a la gente.. Y para ser un defensor de mi gente”, dijo el actor que después dijo por qué ‘explotó’.

ESTO DIJO DESPUÉS DEL ZAFARRANCHO “Yo se que hacemos lo que hacemos”, apuntó. Dijo que muchos en la industria están acostumbrados a soportar y sonreír ante ataque. “No tienes por qué soportar”. “Estamos acostumbrados a sonreír y decir que esta bien”, apuntó el actor estadounidense. “Quiero disculparme con la academia, con todos mis compañeros nominados, este es un momento muy hermoso, y no estoy llorando por haber ganado un premio”, dijo el actor al señalar que su llanto provino de hacer ‘brillar’ al elenco de la película que lo llevó a los Oscars 2022.

“El amor te hace hacer cosas locas” “Ahora yo soy el padre loco.. El amor te hace hacer cosas locas”, dijo el actor al intentar justificar sus acciones. El actor no se disculpó directamente con Chris Rock, a quién abofeteó minutos antes de recibir el premio. “Espero que la academia me vuelva a invitar”, finalizó bromeando con el incómodo momento. Sin duda alguna el actor se robó la gala con su incómodo momento que puso a todos a ‘temblar’. “¿Cómo y por qué Will Smith sigue sentado allí? ¡La academia, la seguridad o la policía deberían sacarlo! #itsallaboutthemoney #Oscars2022”, fueron algunas de las reacciones.

ASÍ FUE EL ESCÁNDALO Tras el extraño intercambio, la prensa acreditada en la ceremonia comenzó a preguntar si ese momento estaba en el guión o fue una reacción espontánea de verdad. Según la publicación especializada Variety, la publicista de Will Smith, Meredith O. Sullivan le convocó durante la pausa publicitaria para tener una discusión con él. "Humillado" demostrando lo impulsivo que es Will Smith y lo inmaduro que se vio al no afrontar una de esas situaciones como un profesional", fueron otros comentarios. PARA VER EL VIDEO SIN CENSURA DE LA PELEA DÉ CLIC AQUÍ. Con información AP.