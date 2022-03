A través de la plataforma de YouTube circula la grabación del programa Chisme No Like en donde los presentadores, Elisa Beristaín y Javier Ceriani, tomaron un tiempo para hablar del conflicto que se suscitó dentro de la transmisión de ‘El Gordo y La Flaca’, en donde afirman que Raúl de Molina agredió a ‘Carlitos, el productor’.

“Esté se sintió humillado porque las palomitas lastimaron su bello cuerpo porque ni siquiera le cayeron en la cara. Se súper enojó en el momento y cachetadon que le metió”, agregó a sus declaraciones la presentadora del programa de entretenimiento Chisme No Like sobre lo acontecido con Raúl de Molina.

Después volvió a afirmar que el presentador cubano se burlo de la empresa de Televisa, mientras que Clarissa Molina también aparece riéndose del tremendo cachetadon que Raúl le plantó a su compañero Carlitos, supuestamente tras participar en un sketch, pero los periodistas de Chisme No Like aseguran que de Molina estaba molesto. Archivado como: Raúl de Molina cachetada.

“Mucha gente nos preguntó el por qué Lucía Mendez fue ahí, el Gordo estaba bien apenado cuando fue Lucía ahí a ‘El Gordo y La Flaca’ y hubo tensión, no estuvo todo bien. El Gordo es más falso que una moneda que sale y dice ‘Los Televisa vienen siempre a botarme y a despedirme y nunca me despiden, yo sigo cobrando dinero acá'”, argumentó Javier Ceriani.

Por otra parte Ceriani aseguró que a la gente no le gustó para nada ver ese episodio, “A la gente no le gustó eh, nuestra opinión pública es que fue demasiado agresivo en este momento que hay tanta violencia, pegarle a una persona especial no está bueno”, señaló el periodista argentino.

También los internautas tomaron de muy pésimo gusto que Clarissa Molina se soltara a carcajadas tras ver ese momento en lugar de intentar hacer algo o comentar que eso no estaba bien, mucho menos cuando estaban al aire, pero la conductora reaccionó de otra manera que el público no esperaba. Archivado como: Raúl de Molina cachetada.

Seguidores reaccionaron ante la publicación de Javier Ceriani

Ante el post que realizó Javier Ceriani a través de su cuenta oficial de Instagram, muchos internautas y de sus seguidores no dudaron en manifestar sus pensamientos sobre lo que ocurrió durante una transmisión del famoso programa visto por miles de hispanos, ‘El Gordo y La Flaca’.

“Que le den una buena sanción o ya lo despidan”, “Yo no entiendo como Raúl de Molina hace cosas así, solo por ser El Mas poderoso pero no se vale ser tan prepotente”, “El programa gordo y flaca no tiene gracias alguna y luce tan prepotente no se como aun sigue en pantalla”, “El gordo es el que manda hay Puede hacer lo que quiera, trata como quiere a la gente”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.