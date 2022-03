La ceremonia, que había transcurrido sin incidentes, volvió a la calma poco después. Ante esto muchas especulaciones comenzaron a aparecer de manera inmediata, e inclusive los internautas se dieron la tarea de crear memes del momento, pero Chris Rock ha decidido hablar y asegura que no va a levantar cargos contra el actor.

Ante este comentario la actriz se notó visiblemente molesta y enseguida Will subió al escenario y le dio un golpe en la cara a Chris, después regresó a su asiento y gritó desde ahí al presentador: “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca” ante la sorpresa y el silencio de los presentes.

Smith maldijo a Rock, quien estaba presentando el premio al mejor documental , tras regresar a su asiento. “Saca el nombre de mi esposa de tu (grosería) boca “, le dijo. “Jada te amo, no puedo esperar para la parte dos de G.I. JANE”, refiriéndose a la película noventera en la que raparon a Demie Moore para el papel.

Chris Rock rechaza cargos. El mundo del espectáculo trae consigo sus sorpresas, pues los asistentes al Oscar quedaron en conmocionado silencio después de que Will Smith golpeara a Chris Rock en el escenario luego que el comediante hiciera un chiste sobre la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith, señaló la agencia de noticias de El Universal.

Tras el conflicto que tuvo lugar en la presentación de los premios Oscar, Chris Rock ha decidido no presentar cargos contra Will Smith tras el golpe que le dio en el escenario de los premios Oscar, según el Departamento de Policía de Los Ángeles, según lo difundido por la Agencia Reforma.

A Will Smith le pesará siempre haber reaccionado de aquella manera -abofeteando a Rock-, pero cuando minutos después ganó el Óscar como mejor actor, sólo se disculpó ante la Academia y no ante el comediante y quiso justificar su acción colocándose como padre y marido protector y diciendo que "el amor lleva a cometer locuras".

Todo iba como la seda, y la gala se llenó de momentos de humor del bueno protagonizados por las presentadoras -Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall-. Hasta que llegó Chris Rock con su chiste desagradable sobre Jada Pinkett Smith, la mujer de Will Smith, y se acabó la paz, señaló la agencia de noticias de EFE.

O la actriz María Valverde, que acudió a la gala con su esposo el director de la Orquesta de Los Ángeles Gustavo Dudamel y que recordó cómo el suceso cambió para siempre el ambiente de la gala. Porque cuando Will Smith abofeteó a Chris Rock el Dolby enmudeció. Y volvió a enmudecer para escuchar sus explicaciones.

A partir de ese momento, todo eran debates sobre quién tuvo la culpa, si Smith debió contenerse o si fue suficiente su justificación. Por ejemplo, el cantante Sebastián Yatra -que actuó en la gala- contaba en la fiesta que aún no había procesado el incidente, pero entendía la reacción de Smith.

“La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma. Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94.ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo; La Academia (@TheAcademy)”, se señaló.

A mitad de la entrega de los Premios Oscar este domingo la duda no era cuáles serían las películas y artistas ganadores de los principales premios, sino si el golpazo que le propinó Will Smith a Chris Rock estaba o no en el guion, y es que se vio muy real la molestia de su esposa, apuntó El Universal.