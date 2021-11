El padre del joven actor reveló más detalles de la tragedia

Además lanzó ‘amenazas’ para los policías tras el video de la muerte de Benito El padre de Octavio Ocaña asegura que existe video de la muerte de Benito. Tras la brutal muerte del actor y comediante que enlutó al mundo del entretenimiento en México, su padre ha señalado que buscará justicia para “Benito” y que llegaría hasta las ultimas consecuencias. Ahora, tras cinco días de luto, y diferentes versiones sobre lo que realmente ocurrió, el dolido padre ha revelado que existen videos y más información que demostrarán quiénes son los verdaderos culpables del brutal asesinato del actor de Televisa, de acuerdo con el portal Tribuna. ¿Quiénes son los ‘culpables’ según el video de la muerte de Benito? La versión oficial que ha surgido en un principio, apuntó que el arma se había disparado tras chocar su camioneta en el Estado de México, pero esta versión ha sido combatida por el padre de Octavio Ocaña quién aseguró tener más información, y quién señaló que los policías mexicanos que lo siguieron fueron quiénes lo mataron. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, encargada de la investigación del polémico caso, liberó a las personas que acompañaban a Octavio Ocaña en su camioneta cuando se dieron los hechos. “No hay delito que perseguir”, dijo la fiscalía de acuerdo con Tribuna.

Liberan a los que lo acompañaban y se da a conocer la ‘verdad’ El padre también había señalado que las autoridades mexicanas torturaron a los acompañantes de Octavio Ocaña, desde que los detuvieron, para hacer que declararan que el joven actor disparó y que conducía bajo el influjo del alcohol y de las drogas momentos antes de su asesinato. “Son amigos míos, de mi hijo y luego, luego que los soltaron, uno de ellos me habló y me dijo que los obligaron a que declarara que mi hijo venía alcoholizado y drogado”, aseguró el padre de “Benito” en entrevista con la periodista Azucena Uresti. Según la versión del padre, los amenazaron con culpar a uno de ellos del brutal incidente.

El padre de Octavio Ocaña revela cómo lo mataron y video dela muerte de Benito De acuerdo con el informe de Tribuna, el joven comediante de la serie de “Vecinos” fue asesinado por un policía y el supuesto video mostraría la ‘verdad’ de lo ocurrido tras la persecución policiaca. El padre también dijo que este video se encontraba en poder de la fiscalía del Estado de México. Tras perder el control de su camioneta, Octavio Ocaña fue asesinado por uno unos de los policías, quién se acercó y le disparó. “Ellos hacen que mi hijo pierda el control, choca, llega uno y le pega un tiro. Es lógico, la bala es nueve milímetros y mi hijo portaba 380”, dijo el dolido padre del actor de Televisa.

El video de la muerte de “Benito” está en poder de la fiscalía “¿No vieron como en la escena viene disparándole? Ahí está claro”, declaró el padre al ser cuestionado sobre quién fue el asesino de su hijo y al asegurar que fue un elemento de la policía, de acuerdo con Tribuna. El Padre de Octavio Ocaña también dijo que los policías se burlaron de cómo murió. Una nueva revelación de parte del padre del actor Octavio Ocaña, que interpretó a Benito Rivers en la famosa serie ‘Vecinos,’ revela cómo los policías se burlaron de la forma en cómo murió su hijo, situación que ha causado indignación en las redes sociales, ya que la familia sostiene que a su hijo lo mataron los agentes que lo perseguían, de acuerdo a información publicada en el portal de noticias de Grupo Fórmula.

¿POLICÍAS LE DISPARARON A QUEMARROPA? De manera textual el señor reiteró que no cree en la versión que ha dado la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y lo explicó: “Claro que no, honestamente no estoy de acuerdo y lo que yo quiero es justicia para mi hijo, porque es el pan de cada día de todos los papás. Yo estoy hablando como vocero de todos los padres que han perdido a un hijo de esta manera. Ahora nos tenemos que cuidar hasta de policías, ya no de ladrones ni secuestradores”. Incluso el señor va más allá y ha descrito lo que según él, es la forma en que asesinaron a su hijo. Dice que los agentes lo persiguieron hasta que chocó y que incluso hay pruebas para sostenerlo: “A mi hijo lo mataron los policías, no hay vuelta de hoja. Hay cuatro o cinco impactos de bala. Hay una persona que lo iba persiguiendo y saca el cuerpo y le comienza a disparar. Mi hijo pierde el control, se estrella y en eso momento van y le disparan a la cabeza. Así fue la cosa”.

Octavio Ocaña policías burlaron: ¿POLICÍAS PUDIERON SALVARLO? Ante tales aseveraciones, el papá del actor de ‘Vecinos’, no recula en sus declaraciones y sostiene lo que dice: “Los policías de Cuautitlán Izcalli son cínicos (…) todavía que se meten a la carretera federal, todavía se atreven a verlo cómo se desangra mi hijo. (…) Mi hijo todavía tenía vida, estaba con vida, pudo haber llegado (al hospital) y dejaron que se desangrara y que se muriera. Todavía que hacen su chiste, se ríen de cómo se está muriendo mi hijo”, compartió. Pero la Fiscalía General de Justicia del Estado de México lejos de entrar en conflicto con la familia, ha decidido informar que tendrá toda la disposición de cooperar con la información y dijo que el expediente de investigación está abierto y a disposición de la familia. Si la familia tiene dudas sobre los peritajes o el actuar de la policía, pueden revisar la carpeta, reiteró la fiscalía.

¿POLICÍAS ESTABAN PREPARADOS O 'ERAN DE PUEBLO'? En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo, Octavio Pérez, papá del actor de 'Vecinos' dijo sobre los policías: "Son gente que no está preparado para eso, han de ser policías de pueblo, no federales, si son federales traerían una patrulla de la Guardia Nacional, no están preparados para esto, son gente inepta, ignorante", publicó el portal de noticias de AM. También en el programa "De primera mano", al papá cuestionó el papel de la policía en la persecución y se le preguntó ¿Quién lo mató? A lo que contestó: "De manera frontal la policía, está claro, claro como el agua, obviamente y estoy muy indignado, lo que yo quiero es justicia, sembraron todo", sentenció de manera muy enérgica por la partida de su hijo.

¿QUÉ HACÍA EL ACTOR MIENTRAS ERA PERSEGUIDO? Sin embargo, el padre Octavio Pérez lanzó una advertencia a la policía, con la que mantiene un conflicto por la versión oficial, la cual no cree. Por ello, el papá del actor de 'Vecinos', no dudó en señalar a la policía como la culpable de la muerte de su hijo y amenazó con no dejarse de nadie hasta logar aclarar el caso y de manera textual dijo cómo le hará. "Se metieron con la persona equivocada, yo no soy cualquier persona y lo van a pagar muy caro, desde arriba hasta abajo quien caiga". Incluso detalló lo que sucedió en la persecución: "Mi hijo venía con los vidrios abajo, con música, totalmente dando la cara, sabían quien era, empiezan a perseguirlo, sabían que era un chamaco quien venía manejando, no un delincuente".

Octavio Ocaña policías burlaron: ¿SE TARDÓ MUCHO EN LLEGAR LA AMBULANCIA? El reporte oficial indica que la ambulancia con paramédicos que atendieron al actor de ‘Vecinos’, Octavio Ocaña, tras chocar su camioneta y recibir un impacto de bala en la cabeza el viernes 29 de octubre, habría tardado 13 minutos en llegar al sitio del siniestro y 15 minutos más en el traslado al hospital, revelaron fuentes cercanas a la investigación. Tras viralizarse el video donde se observó la agonía del actor, conocido por su personaje de “Benito”, y a policías de Cuautitlán Izcalli sometiendo a uno de sus acompañantes, mientras otro oficial ingresó por la puerta del copiloto, presuntamente tras el momento en que desarmaron al joven de 22 años. A la vez que otro elemento abrió la puerta trasera de la camioneta tipo Jeep Gran Cherokee, hizo que muchos se preguntaran porqué nadie atendía o pedía la presencia de paramédicos.