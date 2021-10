Al ver esta respuesta tan segura de parte de Juan, la madre de Jenni Rivera le cuestionó qué sentirían si ella se fuera a vivir a otro país: ¿Qué dirían? Ay mi ama, ¿Cómo se va a ir y nos va a dejar?”, tras esto, la señora Rosa no contiene más las lágrimas, y cuenta una experiencia que vivió cuando ella no pudo estar con su madre debido a que estaba cuidando a sus hijos.

“No me fui por estar con ustedes”; Mamá de Jenni Rivera, la señora Rosa, termina llorando por la confesión de Juan

“Por que fíjate, simplemente cuando mi mamá estaba yo debí de haber estado allá con ella, cuando en las navidades y por estar con mis hijos no estuve con mi madre, ¿y tú crees que eso no me duele? Sí me duele, porque ya se me fue y no puedo estar con ella”, sostuvo la señora Rosa con lágrimas en los ojos

“Por eso te digo, ni una navidad me fui a pasar la navidad con mi madre, por estar con mis hijos. ¿Cómo me iba a ir con mi madre si aquí estaban mis hijos y los iba a dejar y sé que no se iban a morir, pero no lo hice, no me fui”, finalizó, dando a entender que ella nunca se fue a pesar de que quería estar con su madre.