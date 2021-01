“Ya está! Que tristeza me da, que tuve que venir a USA a que me pusieran la vacuna y en nuestro país nadie sabe cuándo ni cómo!!!!!! Y gratis!!”, publicó Origel.

“Yo que trabajando en hospitales y casas de ancianos estoy en espera. No lo puedo creer”, “Y gente de tercera edad está esperando todavía porque no hay citas”, dijo un seguidor al parecer molesto.

A través de su cuenta de Instagram, el periodista Javier Ceriani, de Chisme No Like, compartió la noticia sobre lo que hizo el conductor Juan José Origel.

“¿Y por qué vienes a los Estados Unidos a quitarle la vacuna a alguien que sí vive aquí y paga taxes..?”; “¿Como lo hiciste? Necesitas ser residente”: “Los que tienen dinero se van a donde sea y los que no se quedan a esperar su turno, Y si tu país no te dio tu seguridad pues no regreses a él y quédate en USA, personas como tu no necesita México”; “A fines de mes les toca a los de la tercera edad. ¿No te pudiste esperar unos días?”, fueron algunas de las críticas.

Pero también hubo quien defendió su acción de no esperarse a que le tocara en su país: “Muy bien, si fuera tú, yo haría lo mismo. Que los pinches resentidos ladren”; “Si yo pudiera ponerme la vacuna en USA también lo hubiera hecho”; “Todos lo critican pero si todos pudiéramos hacer lo mismo lo haríamos no se hagan pend… y más porque aquí no se ve hasta cuando lleguen las vacunas buenas y no las chinas y rusas”.

