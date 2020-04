Se filtra video del momento exacto en que un hombre con bat es asesinado por agentes de la policía, en un tiroteo ocurrido el sábado pasado en las instalaciones de la tienda Walmart en California, durante la contingencia por el coronavirus, de acuerdo a información publicada en el portal de Daily Mail.

Fue a través de las redes sociales que un usuario compartió las desgarradoras imágenes en las que se ve que el el hombre amaga con hacerse daño él mismo e incluso a algunos clientes del lugar.

El primer reporte recibido por las policías fue de un robo, sin embargo, al llegar al lugar los agentes se toparon con un hombre que decía que “quería morir”.

VIDEO: This was the scene outside of the San Leandro #Walmart following the shooting

** Warning: Video contains strong language

