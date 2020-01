Muere el creador de ‘Ugly Betty’, Silvio Horta, a los 45 años. Aparentemente habría sido un suicidio. Su cuerpo fue hallado en una habitación de hotel en Miami con un disparo, informó Variety el martes.

El agente y representante de Horta confirmó su muerte pero no quiso comentar detalles.

Horta se hizo muy conocido por su trabajo en la comedia de ABC, la versión norteamericana protagonizada por America Ferrera, que se emitió durante cuatro temporadas de 2006 a 2010, del original colombiano ‘Betty la Fea’.

Ferrera compartió su profunda tristeza al conocer la noticia.

“Estoy atónita y desconsolada al escuchar las noticias devastadoras del creador de ‘Ugly Betty’, la muerte de Silvio Horta”, escribió a través de Instagram el martes. “Su talento y creatividad me trajeron a mí y a muchos otros tanta alegría y luz. Pienso en su familia y seres queridos que deben estar sufriendo tanto en este momento, y en toda la familia de Ugly Betty que siente esta pérdida tan profundamente”.

Vanessa Williams, quien interpretó a Wilhelmina Slater en la comedia, también expresó sus sentimientos en Instagram.

“Todavía en estado de shock después de escuchar las trágicas noticias sobre nuestro #uglybetty creador #silviohorta 💔. Muchos de los que trabajamos con él extrañaremos su creatividad y pasión. Que descanse en paz”.

Michael Urie, el actor que interpretó a Marc St. James en ‘Ugly Betty’ también expresó su dolor a través de la red Twitter.

“Siempre estaré en deuda con este hombre dulce y brillante”, escribió.

I will be forever indebted to this sweet, brilliant man. 💔 https://t.co/M8MYuDle6I

— Michael Urie (@michaelurie) January 8, 2020