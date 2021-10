Solo recuerda que le dio su primer sorbo a la bebida y su mente se puso en blanco. “Tomé un sorbo de mi bebida y luego no recuerdo nada. Estaba pasando unas copas a mis amigos y eso es lo último que recuerdo. Fue un apagón total y eso es algo que nunca me había pasado antes “.

Lo que sería una noche de diversión se convirtió en pesadilla. Mair Howells salió una noche en Peckham, al sur de Londres a visitar un bar con sus amigos. Llegó, se acomodaron y ordenaron sus bebidas. Pero no pasó mucho tiempo cuando al dar su primer sorbo, se le ‘borró’ por completo la memoria y de allí no se acuerda de nada.

Pero ella tampoco supo lo que pasó, tanto que pensó que ella se había hecho las heridas y atino en disculparse con sus amigos: “Solo me estaba disculpando y sentí que me había hecho esto a mí mismo. Al decir que era yo, me sentí como si estuviera recuperando el control ”, dijo. Archivado como: Víctima de spiking drogas

“Estaba confundida y enojada porque alguien me había hecho esto”, agregó Mair. “Era un bar en el que había estado muchas veces antes y en algún lugar me sentía seguro”. Sin embargo, meses atrás la hermana de Mair Howells fue atacada de una manera similar.

La hoy víctima cuenta como ni siquiera pensó en denunciar el hecho ya que no tenía mucha confianza en la policía. “Ni siquiera me molesté en ir a la policía porque estaban tan desesperados cuando trataban con mi hermana”. Sin embargo, su mamá pidió ver el circuito cerrado de televisión de la noche de los hechos, pero las imágenes fueron bloqueadas por luces de colores para que nada se viera.

“Necesitamos asegurarnos de que se ofrece apoyo a las víctimas, no hay cuidados posteriores, no hay seguimiento y necesitamos una mejor educación, ya sea en escuelas y universidades”, dijo la víctima conmocionado por lo sucedido. Archivado como: Víctima de spiking drogas

Y agregó sobre ello: “Lo ideal sería prevenirlo, pero si no puedo hacer eso, lo mínimo que puedo hacer es educar a las personas para que sepan que esto está sucediendo. “Si alguien ha recibido un ataque, no puede ayudarse a sí mismo, debemos educar a todos para que las personas estén al tanto y puedan ayudarse entre sí.

“NO PODÍA CAMINAR”

Otra persona que fue víctima de lo mismo, compartió su experiencia, ella es Zara Owen: “Nunca he sufrido perdida de la memoria antes. A la mañana siguiente me desperté con un fuerte dolor en la pierna y vi una picadura en el epicentro de todo el dolor”.

Y agregó: “No podía caminar, iba cojeando. En la universidad he oído historias de gente que va a los clubs y les han pinchado con jeringuillas. He oído historias de gente a la que han pinchado en la espalda o en la mano, eso me hizo pensar en lo que me había pasado a mí”.