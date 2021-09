De acuerdo con el medio de comunicación, la menor de edad asistió al parque de diversiones en compañía de su familia y se encontraba en la atracción Haunted Mine Drop el día cinco de septiembre del 2021, cuando pasó la tragedia. En aquel momento, no se conocía la gravedad de las heridas de la niña de seis años. Archivado como: Niña muere parque Colorado.

Niña muere parque Colorado. Una niña de apenas seis años, llamada Wongel Estifanos, se cayó del vehículo en un parque de diversiones y sufrió heridas fatales a principios de mes. Al principio no se informó sobre la causa de muerte de la menor de edad, pero las autoridades han revelado por fin que se trató de un error por parte de los operadores, quienes olvidaron abrocharle el cinturón de seguridad.

“El cinco de septiembre de 2021, el Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado, División de Seguridad Pública y Petróleo recibió una llamada telefónica de la Sra. Nancy Heard, gerente del Glenwood Caverns Adventure Park, indicando que se había producido un accidente en la atracción Haunted Mine Drop. La Sra. Heard informó que un cliente sufrió lesiones que provocaron una muerte y que no se conocían más detalles en ese momento”, se lee en el documento que dieron a conocer. Archivado como: Niña muere parque Colorado.

“Cuando la señorita Estifanos, una niña de seis años, se sentó en la atracción, los operarios no se dieron cuenta de que estaba sentada encima de los dos cinturones de seguridad. El sistema de control de la atracción impidió que los operarios pudieran poner en marcha la atracción y les alertó de un problema de seguridad con el cinturón de seguridad de la Srta. Estifanos”, informó la División de Petróleo y Seguridad Pública de Colorado. Archivado como: Niña muere parque Colorado.

“Los operarios tomaron varias medidas incorrectas y restablecieron el cinturón de seguridad de la atracción que les permitieron despachar el viaje. Como la Srta. Estifanos no estaba sujeta en el asiento se separó de su asiento y cayó al fondo del hueco del Haunted Mine Drop, provocando su muerte”, detalló el documento. Archivado como: Niña muere parque Colorado.

“Este accidente fatal fue el resultado de múltiples errores del operador, agravados por varios factores detallados en este informe. El Sr. Narreau, el Sr. Jenness y la Sra. Heard entrevistaron al operador de la atracción (Operador 1) responsable inicialmente cuando ocurrió el accidente. El operador que maneja la atracción (Operador 2) no fue entrevistado en ese momento, pero anteriormente lo habían hecho”, se lee en el informe. Archivado como: Niña muere parque Colorado.

¿En qué se equivocaron?

Los investigadores detallaron que se preguntó a los operadores sobre qué había sucedido con la pequeña Wongel y ellos relataron que el operador 1 (como le llaman) no se dio cuenta de que la niña estaba sentada bajo ambos cinturones de seguridad y el segundo operador, aunque reafirmó la varilla de seguridad, no notó que no estaba bien sujeta la menor. Es por ello que ambos han sido tratados como culpables de la muerte de la menor.

“El informe del incidente indicaba que durante la carga de los pasajeros, el operador 1 no se dio cuenta de que la Srta. Estifanos estaba sentada sobre ambos cinturones de seguridad. En el informe del incidente también se indicaba que cuando llegó el operador 2, retiró y volvió a colocar las varillas de cada cinturón de seguridad vigilado y no se dieron cuenta de que la Srta. Estifanos estaba sentada en los cinturones de seguridad”, informó. Archivado como: Niña muere parque Colorado.