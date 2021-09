Tras esto, las cosas no han ido nada bien para la dinastía Fernández, ya que semanas después se dio a conocer que la matriarca de la familia, Doña Cuquita, había sido intervenida de emergencia a un hospital debido a que tenía que ser sometida a una operación debido a una hernia, provocando que más situaciones complicadas azoten a los hijos de Don Chente.

Fue hace ya unas semanas cuando se dio a conocer que El Charro de Huentitán estaba internado en un hospital en Guadalajara Jalisco, después de que se diera a conocer que se había caído en su rancho Los Tres Potrillos, sin embargo, tiempo después se dio a conocer que la salud de Vicente Fernández no estaba muy bien.

Por otro lado, las cosas no pintan muy bien para Vicente Fernández, ya que, a pesar de que los reportes médicos aseguran que Don Chente va mejorando poco a poco, muchos usuarios y fieles fanáticos se encuentran preocupados por su salud, ya que en su último reporte se comentó que el cantante sigue en terapia intensiva y conectado a un respirador en algunos lapsos del día.

Y es que fue justo en los versos: “Ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos, viven en mi los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba, como recuerdo a mi padre que con eso sonreía mientras mi madre miraba”, en donde el cantante rompió en llanto en pleno concierto, provocado una gran ovación de parte de su público.

“Qué pena que se nos fue Don Chente. El cáncer de hígado se lo llevó. Aunque lo quieran tener vivo con respirador artificial , su cuerpo ya terminó en esta tierra. Sus órganos ya no aguantaron y la metástasis fue algo evidente. Su inflamación era evidente , la caída fue un chasco pero no la causa de todo el problema de su salud. Así que adiós al gran cantante”, finalizó.

Se unen al sentimiento de El Potrillo

Otros seguidores pasaron inadvertidos ese comentario y mejor se unieron al sentimiento que le embargaba al potrillo por la salud de su padre, argumentando que era bastante normal que el llorara en pleno concierto, ya que estaba pasando por una situación muy complicada para él: “Tiene toda la razón de llorar, su padre está enfermo y los que ya lo perdimos sabemos lo que se siente no tenerlo ni volverlo a ver”.

“Se dirá lo que sea de ellos, pero talento les sobra y amor de familia entre ellos nunca ha estado en duda”, “Ay nooo, lloré desde el minuto 1”, “Oh cielos, me salieron las lágrimas a mí también”, “Que hermoso homenaje a su padre”, “Es imposible no llorar”, “Es triste como termina todo, así es la vida misma”, “Se me erizó la piel al ver el sentimiento de Alex”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer. VIDEO AQUÍ