Charro de Huentitán o "Chente", como es mejor conocido, fue hospitalizado el pasado 6 de agosto tras sufrir una caída en su rancho Los Tres Potrillos; hace unas semanas abandonó el área intensiva del nosocomio, y aunque su estado ya no es grave, ha tenido que luchar contra varios padecimientos tras haber sido diagnosticado con Síndrome de Guillain-Barré. La esposa del astro musical, Cuquita Abarca, comentó hace unos días que su familia espera trasladarlo pronto a su hogar para que pueda continuar con su rehabilitación.

¿QUÉ ARTISTAS DERROCHARON TALENTO Y CAUTIVARON AL PÚBLICO?

Foto Getty ImagesEntre las apariciones musicales, Aguilera abrió la gala con una versión de “Camaleón” en la que lució su chorro de voz; Farruko demostró que “Amor y Control” encajaba en los ritmos urbanos y Rozalén, María Toledo y Beatriz Luengo sorprendieron con una versión aflamencada de “El Padre Antonio y El Monaguillo Andrés”. También hubo lugar para los ritmos caribeños y tropicales de la mano de Oscar D’Leon con “Buscando Guayaba”, Carlos Vives con “Decisiones” y Marc Anthony con “Patria”.

"Muchas gracias a todos, me pareció excelente, esto ha sido muy emotivo y estoy muy agradecido", afirmó el panameño para luego dedicar el homenaje a su país. Antes, los artistas invitados no dudaron en interrumpir el guión de la ceremonia para dedicar palabras de admiración a Blades. Entre los discursos más emotivos destacó el de Joaquín Sabina, quien llegó al escenario para leer una carta que introdujo dejando claro que no era fácil "encontrar palabras a la altura de su talento y admiración".