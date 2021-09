Comienzan los Billboard Latin Music Awards 2021

La alfombra roja deslumbra con las celebridades que modelan con sus atuendos

La boricua Adamari López presume su figura en vestido transparente Adamari López alfombra roja Billboard Latin Music Awards. Ya comienza uno de los galardones más esperados en el mundo del espectáculo los Billboard Latin Music Awards 2021, donde varios de nuestros artistas favoritas se encuentran en esta gran ceremonia que otorga el reconocimiento a las celebridades más destacadas de este 2021. Una de las partes que todo mundo espera es la alfombra roja, donde distintas celebridades desfilan con sus mejores atuendos de gala. En esta ocasión la alfombra brilló por la impresionante vestimenta de los artistas, sin duda dejaron con la boca abierta a miles de internautas por sus increíbles looks. Alfombra roja Billboard Latin Music Awards Pero hubo alguien que se ganó aun más el corazón de cientos de hispanos por aparecer más bella que nunca presumiendo su nueva y trabajada figura. Se trata de la boricua más querida y amada Adamari López, quien se hizo presente en la ceremonia con un atuendo de infarto. Las redes sociales inmediatamente estuvieron activas para lograr captar el mejor ángulo de la conductora de Hoy Día, durante su pasada en la alfombra roja de la edición 2021 de Billboard Latin Music Awards, el cual premia a lo mejor de la música latina de todo el año.

Adamari López alfombra roja Billboard Latin Music Awards: Adamari López enamora a sus fans La conductora boricua justo antes del galardón se presentó en su programa de Hoy Día luciendo un hermoso vestido verde brilloso, presumiendo un pequeño escote que la hacía lucir espectacular. Cabe mencionar que lo que más enamora de Adamari son sus sensuales piernas. Este atuendo hace resaltar su belleza que siempre la ha caracterizado en la pantalla chica. Fue a través de su cuenta de Instagram donde la exesposa de Toni Costa compartió la imagen de este magnífico vestido que lució justo antes de que comenzará la ceremonia de los premios a la música latina.

Adamari López alfombra roja Billboard Latin Music Awards: La boricua en la alfombra roja Pero el momento en que la madre de Alaia acaparó las miradas de los espectadores presentes en la alfombra roja, cuando apareció luciendo un elegante vestido transparente donde muestra su nuevo cuerpo, que tanto ha trabajado para lograr esa figura que cautiva a sus seguidores. La actriz y conductora puertorriqueña posó ante la cámara con este elegante atuendo transparente en el cual muestra su cuerpazo que ha conseguido a base de sudor y esfuerzo por varios meses. Adamari decidió planchar su cabello para verse más hermosa de lo que ya esta en esta ceremonia.

Adamari López alfombra roja Billboard Latin Music Awards: “El divorcio le sentó de maravilla” Inmediatamente los internautas se hicieron presentes en los comentarios donde resaltaron la belleza que deslumbro Adamari en este galardón donde fue de las que mejor se vio durante la alfombra roja: “hermosa ella definitivamente esta etapa de su vida le sentó super bien”, dijo un seguidor. “A ella el divorcio le sentó de maravilla”, “Volvió a ser la misma de antes”, “Retrocedimos 20 años, increíble”, “Simplemente hermosa”, “Volvió Ofelia de amigas y rivales”, “hermosa segura de ella y sobre todo dando cuerpo, simplemente orgullosa de nuestra Ada”, fueron algunos comentarios.

Adamari López alfombra roja Billboard Latin Music Awards: Chiquis se hace presente Alguien que no podía faltar en esta ceremonia que premia a lo mejor de la música latina es la polémica e inigualable Chiquis Rivera, quien aprovecha cada momento en su carrera y su vida para enamorar a todos sus seguidores en las redes sociales que sin duda la aman. La hija de Jenni Rivera se presentó a esta alfombra roja de los Billboard Latin Music Awards 2021, luciendo un ajustado vestido color naranja, con algunas aberturas en la zona de pecho y cintura. Cabe mencionar que la polémica cantante usó uno de sus mejores looks haciéndola ver hermosa.

Adamari López alfombra roja Billboard Latin Music Awards: “Bella con los colores otoñales” Sin duda sus seguidores notaron lo hermosa que se veía en la ceremonia la cantante de música grupera, y fuer en la cuenta de Instagram de Chiquis Rivera Online cuenta creada por sus fans donde los halagos y piropos le llegaron a la exesposa de Lorenzo Méndez, demostrando que el agua con limón está haciendo efecto. “Lindísima mi Chiquis”, “Impresionante”, “Tan hermosa te amo”, “Ay hola mamacita hermosa sexy”, “Hermosa mi reina”, “Hermosa como siempre”, “estás bien buena y guapa, corazón”, “Mija hermosa como siempre”, “Bella con los colores otoñales”, “Tu siempre tan bella que Dios te bendiga siempre”, comentaron sus fans.

Gaby Espino criticada La actriz y presentadora de televisión Gaby Espino también acaparó las miradas durante su desfile en la alfombra roja de esta ceremonia. La venezolana lució al igual que Adamari un vestido transparente, pero a diferencia de la boricua Gaby su portaba ropa interior y la hizo lucir de la mejor manera. Pero a pesar de lucir de lo más hermosa, otra cosa opinaron los usuarios de redes sociales: "Ya no quieren vestirse", "Para ser hermosa y elegante no hay necesidad de mostrar tanto, la belleza no está en eso, sí ya nacieron bellas no necesitan llegar a tanto eso depende de la ocasión", "No se hubiese puesto nada donde quedo el glamour ella es hermosa no necesita ese vestuario".

Jacky Bracamontes "Se trajo el mantel de la mesa" No podía faltar la presencia de México, y quien más para representar al país que la mexicana Jacky Bracamontes, haciendo su presencia con un vestido de quinceañera color rosa con blanco. Destacando y haciendo lucir sus sexys piernas con ese vestido corto que al parecer no le agradó a los seguidores. "Se trajo el mantel de la mesa", "Uy no. ¡Nada que ver ese vestido, hoy si no sé lucio", "Ella es hermosa, pero no me gusto el vestido sorry! Es mi opinión", "No me gusta ese vestido. Parece una tela de cortina", "Dios, se llevó parte de la cortina", "No, ese vestido no es para ella", "Horrible ese vestido … Linda Jacky, pero hoy te equivocaste", comentaron.

Pareja enamorada También los hombres lucieron sus mejores trajes de gala para esta noche de premios, y de los que mejor se vieron junto a su pareja fue al actor William Levy quien se le vio muy enamorado a lado de la modelo Elizabeth Gutiérrez, demostrando que esta relación va para largo, después de los rumores de separación. "Ella fue a cuidar a su macho", "Esta mujer, no solo no sale y el vestido que se puso", "Listo llegó el galán con su pareja", "Cómo debe de ser la familia", "Hermosa pareja, no se separen nunca, sus hijos deben de ser felices con estos bellos papás", "No lo dejo solo, ahí esta Maite y Jacky", dijeron los fans.