AUGURA UN MAL PRONOSTICO PARA LA SALUD DE CARMEN SALINAS

“Aquí me está saliendo una mujer con la cabeza para abajo, pero que se ha sentido muy derrumbada, ella se ha sentido así por pérdidas que ha tenido, aquí me sale que ella ha tenido una perdida de una persona muy cercana la cual es un hombre”, comentó la clarividente Vieira.

Ante esto, reveló que ella no se ha estado sintiendo bien desde el 2020 y no solamente en la salud, afirmando que “se ha recaído” pero siempre trata de levantarse con fuerza: “Ella siempre ha sido una persona fuerte, pero aquí hay algo, once once y no es muy bueno, en la religión yoruba no es muy bueno, es lo más malo que hay, lo que es el diez, once y doce, es malísimo”, comentó.