Carolina ‘Veneno’ Sandoval, exconductora de Suelta la Sopa, sorprende y por poco deja al descubierto sus enormes pechos con una sexy bata en color rosa transparente y de encaje.

Todo esto se puede ver a través de una publicación que hizo la presentadora venezolana de la televisión en su cuenta de Instagram @venenosandoval.

La publicación ha tenido tanto éxito que hasta la mañana de este 3 de noviembre ya superaba las 150 mil reproducciones y los 640 comentarios.

Para ver el video haz click aquí.

Como en la mayoría de sus post, la exconductora de Suelta la Sopa, recibió desde comentarios negativos hasta positivos por su atrevida manera de salir en público.

En el post la presentadora venezolana escribió lo siguiente: “El Trasnocho con Caro Explosivo, hoy un instructivo de cómo entender que los hombres las prefieren con cerebro”.

De manera prácticamente inmediata un hombre le escribió unas palabras para expresar lo que siente por ella: “Mmmm qué rica estás”.

Una internauta le reconoció que ese color le va muy bien: “Veno, te luce el color rosado, te ves bella aun con esa pintura en la cara! Ajá ajá aja aja aja yes El Trasnocho con Caro! Felicitaciones por todos tus logros! Eres una mujer increíble, perseverante que no te das por vencida! Me encanta tus programas! Millones de bendiciones”.

Pero luego llegaron algunas críticas que fueron demasiado fuertes para Carolina ‘Veneno’ Sandoval que mostró sus pechos con una bata en color rosa, transparente y de encaje, para deleite de sus fans.