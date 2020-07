Mostrando sus estrías, la modelo Yanet García publica fotografía al natural.

Con estrías y todo, la mexicana Yanet García ha vuelto a dejar a sus seguidores boquiabiertos.

La también actriz ha dejado claro la intención de su fotografía en Instagram.

La actriz y presentadora de televisión mexicana Yanet García sigue deleitando a sus seguidores con sus candentes fotografías, incluso con estrías.

Y aunque la modelo de 29 años suele publicar imágenes donde muestra un cuerpo que muchos catalogarían como “perfecto”, la realidad es que no lo es, y ha sido ella misma quien lo ha dejado claro.

“NO SOY PERFECTA. Hace más de 10 años decidí empezar a ir al gym porque quería sentirme mejor conmigo misma, aumentar mi seguridad y confianza. Al principio fue MUY difícil porque no veía los resultados que quería, no veía avances y me desesperaba mucho, hasta que entendí que lo MÁS importante era tener mucha paciencia y cuidar mi alimentación”, escribió tiempo atrás Yanet García al publicar una de sus fotografías en Instagram.

En el post, agregó: “Solo el tiempo daría esos resultados que había soñado. Me enfoqué en desarrollar la masa muscular de mis glúteos por años y lo logré. Hice crecer mis glúteos de una manera natural, siendo muy disciplinada. He entrenado tan fuerte mis glúteos que al aumentar la masa muscular me salieron ESTRIAS”.

En esa publicación, que ha tenido más de 700 mil ‘likes’, la mexicana contó que no supo por qué le salían estrías sino hasta años después.

“Me daban mucha pena tenerlas, pero hoy he aprendido a amarlas porque son las marcas de mi esfuerzo en el gimnasio. Hoy esas estrías representan para mí un ‘Lo lograste’”, dijo la modelo, quien también ofreció unos consejos para evitar su aparición en el cuerpo.

Sin embargo, en esa oportunidad Yanet García enfatizó lo que era más importante con el mensaje: “ámate y acéptate tal cual eres, porque eres [email protected]”.

Y esta semana lo ha vuelto a hacer, pues se mostró al natural, con sus estrías, y ocurrió lo que tal vez no era sorpresa para nadie: se llenó de halagos porque incluso con esas marcas largas y finas en la piel sigue siendo candente, atractiva, inteligente, elocuente y con muchas otras cualidades que la hacen destacar en el mundo del entretenimiento.

“Té eres hermosa tal como eres”, fue lo único que escribió Yaneth García en la fotografía donde posó sobre una cama esta semana.

Y algunos de sus más de 13 millones de seguidores no tardaron en responder: “Hermosa”, “al natural con lo bueno y lo malo”, “bellísima”, “muy bien que muestres tu cuerpo sin filtros”, “marcas del esfuerzo, preciosas tus estrías”.

Este viernes, Yaneth García no publicó una fotografía, sino un video donde muestra cómo se ejercita para tonificar su figura sin andar con dolores de cabeza por tener estrías en sus glúteos.

En esa publicación, algunos fanáticos comentaron: “La mejor de la mejor”, “luces genial”, “una mujer hermosa que a base de esfuerzo y sacrificio lucha por alcanzar sus sueños, la admiró muchísimo”, “eres perfecta, mi inspiración”, “diosa mexicana Yaneth”.