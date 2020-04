Trata incendiar esposa coronavirus. Un hombre en pleno ataque de enojo, trató de incendiar a su esposa en Albuquerque, Nuevo México, debido a que ella no acreditó para ser beneficiaria de un estímulo al parecer económico para enfrentar el coronavirus, el sujeto fue acusado de manera formal de intento de asesinato y hoy las autoridades investigan el hecho para poder ser enjuiciado, de acuerdo a información del portal New York Post.

Según las primeras investigaciones de la policía, el hombre identificado como Joe Macías, de 63 años de edad, llegó a su casa con un paquete de cuatro cervezas, pero lo hizo enojado ya que se enteró que su mujer no calificó para obtener un presuntamente un estímulo que da el gobierno como ayuda económica para poder hacer frente a la pandemia del coronavirus que afecta seriamente a Estados Unidos.

Ese pretexto tomó el hombre para encarar a su mujer por lo que con un recipiente de gasolina trata de quemarla, todo esto en Albuquerque, Nuevo México.

Ya dentro de la casa en Albuquerque, Nuevo México, el hombre tiró a la mujer que sufre una discapacidad, y le vació todo el contenedor para luego intentar prender un cigarro con la presumible intención de prenderle fuego, pero resulta que el cigarrillo no encendió y minutos más tarde fue detenido por la policía en la calles cercanas a la casa.

Se indica en el reporte policial que los agentes llegaron al lugar y momento indicado y cerca de la casa encontraron al sujeto mientras caminaba, motivo por el cual detuvieron a Joe Macías y evitar que regresara a la casa a dañar a su esposa.

Los policías indicaron que el hombre estaba empapado en gasolina y que de inmediato acudieron al domicilio a rescatar a la mujer y ponerla a salvo, sin embargo, el hombre quedó formalmente acusado de delitos de secuestro, intento de asesinado con agravantes, ya se encuentra aprehendido en una cárcel de Nuevo México.

Al parecer, el hombre llegó a la casa rodante y al momento de amenazar a su esposa, traía un cigarrillo con el cual intentó prenderle fuego, pero algo salió mal y no logró que prendiera.

En estos momentos el hombre es investigado por las autoridades y se espera que en unos días comience el juicio por varios cargos en contra de su mujer que sufre una discapacidad.

