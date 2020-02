Irma Reyes Castañeda, tía de uno de los presuntos asesinos de Fátima, podría estar en peligro

Algunos usuarios dicen que podrían matarla por la recompensa que recibiría

Otros le reconocen el valor que tuvo para denunciar a su sobrino y su esposa

Tía asesinos Fátima en peligro. Irma Reyes Castañeda es la tía de Mario Alberto Reyes Nájera, uno de los sospechosos del asesinato de Fátima, la pequeña de 7 años.

En entrevista que concedió para Primer Impacto, la mujer describió el momento en el que los dos sospechosos se encontraban en su casa y fueron entregados por ella a la policía en México.

VEA EL VÍDEO AQUÍ

La mujer dice que está segura que ellos fueron, que le confesaron que habían matado a Fátima y que Giovana “N” se le hincó pidiéndole ayuda. Dice que cuando los entregó, pensó “en todas las niñas y niños y mujeres del mundo“.

En el momento en que se dio a conocer la foto de los presuntos asesinos, Irma pensó que si los dejaba ir, ambos iban a huir. No dudó en decirle a su sobrino que lo que había hecho era una cobardía. A la familia de Fátima, le diría que “todos tenemos que enfrentar nuestros errores, las consecuencias de nuestras malas decisiones y que la perdonen”. Por su sobrino y su esposa, no siente tristeza.

El video, que ya cuenta con más de 350 mil reproducciones, causó reacciones de todo tipo, desde los que le reconocen el valor que tuvo para denunciar a su sobrino y su esposa, hasta los que advierten el peligro que podría correr en el caso de recibir la recompensa de dos millones que se ofreció por brindar información para dar con los presuntos asesinos de Fátima.

“Se ve sincera y para nada baja la mirada, bendito Dios, ahora que la cuiden, puede correr peligro”, “Yo también vi eso en ella, cuando se piensa en el dolor de los demás, se tiene el valor para hacer lo correcto”, “Mucho peligro, los periodistas no hubieran presentado el rostro de la señora, pero muy valiente la doñita”.

Otros usuarios hicieron observaciones similares: “Ojalá le den su recompensa… por valiente”, “Ella no lo hizo por la recompensa, ojalá no hubiese sido así, y si así hubiese sido, creo que estas cosas no debe de ayudar por dinero o recompensas. Por honor y justicias deben de hacerlo”.

“Si todos pensáramos un poquito como esa señora, fuera todo diferente, ella pensó en todos los niñ@s del mundo, eso es hermoso”, “No deberían mostrarle su rostro, si se va a llevar la recompensa”, “Pues la recompensa para una mujer que se ve de escasos recursos, fue más que el parentesco y la sangre, ahora le toca irse de esa colonia y hacer una nueva vida”.

Una usuaria cuestionó a las personas que creen que Irma Reyes pensó en primer lugar en recibir una recompensa que en hacerle justicia a la pequeña Fátima: “Que triste que la mayoría de personas estén diciendo que irían a reportar específicamente por la recompensa y no por el dolor y maltrato que sufrió esta pobre criaturita”.