Nueva York, 27 jul (EFE News).- La coalición de trabajadores excluidos del estímulo económico federal para afectados por la pandemia de covid-19 en Nueva York manifestó este martes su preocupación por los requisitos para calificar para la ayuda aprobada en el estado para este grupo, y pidió al gobernador Andrew Cuomo que “haga todo lo posible” para que los fondos sean accesibles.

De acuerdo con la coalición de los Trabajadores Excluidos del Fondo (FEW), debido a esos requisitos miles podrían tener problemas para el acceso o quedar fuera de la ayuda que aprobó la legislatura estatal para indocumentados y otros residentes que no calificaron para el estímulo económico federal. “Criticamos esas regulaciones y estamos exigiendo que Cuomo use su poder y haga todo lo posible para asegurar que este programa sea accesible” cuando esté disponible, lo que se espera ocurra en las próximas semanas, indicó la coalición a Efe.

El fondo de Nueva York

Tras un intenso debate en la legislatura y 22 días de huelga de trabajadores inmigrantes excluidos del estímulo del Congreso federal, Nueva York aprobó en abril un fondo de 2.100 millones de dólares -el más grande en su tipo en el país- para ser distribuido entre los que no calificaron para la ayuda federal. Tras ese proceso legislativo, el Departamento del Trabajo fue el encargado de establecer los requisitos para calificar -con pagos únicos que podrían alcanzar los 15.600 dólares- y que “preocupan” a la coalición así como a inmigrantes.

De acuerdo con el grupo, pese a que mantuvieron contacto con la agencia durante el proceso de establecer los requisitos, “no fuimos escuchados”. “El gobernador Cuomo está nuevamente tratando de excluir a los trabajadores excluidos del alivio, y eso es despreciable”, indicó en un comunicado Bianca Guerrero, coordinadora de la coalición, compuesta por más de 200 organizaciones.