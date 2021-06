La Filarmónica de la ciudad de Nueva York está de regreso con una gran gama de material

El recinto de la Filarmónica, donde demuestran sus virtudes, está siendo remodelado

El gran ídolo Sergio Mendes está muy agradecido con todo lo que ha logrado NUEVA YORK (AP) — La Filarmónica de Nueva York reanudará sus presentaciones por suscripción en septiembre tras una brecha histórica de 18 meses ocasionada por la pandemia de coronavirus. Desplazada de su casa en el David Geffen Hall del Lincoln Center debido a una remodelación, tendrá un calendario reducido de 78 conciertos en distintos recintos. La Filarmónica dijo el martes que su temporada abrirá el 17 de septiembre con Jaap van Zweden dirigiendo la orquesta y al pianista Daniil Trifonov en “Within Her Arms” de Anna Clyne, “Quiet City” de Copland, “Antifonys for Chamber Orchestra” de George Walker y el concierto para piano No. 4 de Beethoven. Ese concierto, el primer evento regular de la orquesta desde el 10 de marzo de 2020, será el primero de 50 en el Alice Tully Hall con 1.086 asientos del Lincoln Center, un lugar más comúnmente utilizado para música de cámara y recitales. La filarmónica dará 28 conciertos Habrá 28 conciertos en el Rose Theatre de Jazz at Lincoln Center, con 1.233 asientos, ubicado en Columbus Circle a unos 800 metros (menos de media milla) del Geffen Hall, además de cuatro conciertos en el Carnegie Hall, hogar de la orquesta entre 1891 y 1962. La próxima temporada incluirá una serie regular de matinés dominicales por primera vez desde 1964-65. No habrá intermedios al menos hasta diciembre. El contratenor Anthony Roth Costanzo será el artista residente. Actuará con el artista transgénero Justin Vivian Bond del 27 al 29 de enero y cantará un programa el 3 y el 5 de febrero que incluye el estreno mundial de la configuración de Gregory Spears a nuevos textos de Tracy K. Smith y “Les Nuits d’été” (“Noches de verano”) de Berlioz, generalmente cantada por mezzosopranos.

Una inversión de más de 550 millones Gustavo Dudamel dirigirá programas del 9 al 20 de marzo de 2022, centrándose en la relación de Robert Schumann y Clara Wieck Schumann, junto con estrenos mundiales. El Geffen Hall, casa de la Filarmónica desde 1962, atraviesa una renovación de 550 millones de dólares que se pudo adelantar durante la pandemia. Tiene previsto reabrir en el otoño boreal de 2022 con una capacidad para menos de 2.200 de personas, frente a 2.738. Las filas de la orquesta se están reduciendo de 43 a 33, y el escenario se adelantó unos 7,6 metros (25 pies), permitiendo siete filas de asientos envolventes detrás de la orquesta. Aproximadamente dos tercios del tercer nivel están siendo eliminados. La pandemia provocó la cancelación de los últimos 27 conciertos con suscripción de la temporada 2019-20 además de seis conciertos sin suscripción, 103 conciertos con suscripción de la temporada 2020-21 y 16 conciertos sin suscripción, y eventos adicionales como conciertos para jóvenes, espectáculos nocturnos y giras. En su última temporada completa, la filarmónica presentó 104 conciertos con suscripción y 15 conciertos sin suscripción.

Sergio Mendes: suerte, pasión y serendipia en larga carrera LOS ANGELES (AP) — Sergio Mendes, productor, tecladista, cantante y compositor brasileño nominado al Oscar, agradece tanto a sus fans alrededor del mundo y el éxito en su carrera, que por lo que considera una vida llena de momentos de serendipia. “Uso muchas veces la palabra serendipia porque me encanta. No la tenemos en español o portugués. Es ese encuentro mágico en tu vida que hace las cosas realmente maravillosas para ti. Mi vida ha sido una serie de esos encuentros”, dijo con una sonrisa. Mendes tenía apenas 16 años cuando comenzó a trabajar como músico en su ciudad natal Niteroi. Al filmar el documental de PBS “Sergio Mendes & Friends: A Celebration”, él y director John Scheinfeld, de “The U.S. vs John Lennon” (“Los EE.UU. contra John Lennon”), “Chasing Trane: The John Coltrane Documentary” (“En busca de John Coltrane”) y “The Happy Days of Garry Marshall”, regresaron a sus raíces para ver los orígenes humildes de Mendes.

Sergio Mendes no olvida de dónde viene “Fue tan emotivo, tan hermoso para mí, ver esos viejos edificios, el apartamento en el que vivía. Y ahí fue donde comenzó el viaje”, dijo. “Sergio Mendes & Friends: A Celebration” se transmitirá en diferentes estaciones de PBS de Estados Unidos en junio. Se deriva del largometraje documental “Sergio Mendes: In The Key of Joy”, y estará disponible como un agradecimiento para los espectadores de PBS que han hecho donaciones en junio. Mendes explicó que la bossa nova, el género musical del que es abanderado, fue popularizada primero por su mentor Antonio Carlos Jobim en 1959. Dijo que la gente se enamoraba de los suaves y sensuales sonidos del género musical porque era “una sensación de frescura y romance”. “Era Río a comienzos de los años 60, las melodías y el estado de ánimo. Creo que eso capturó al mundo, en términos de que gente de todo el mundo estaba enamorada de eso, los sonidos, eso era la bossa nova”, dijo.

La historia detrás de una canción mítica El alegre Mendes explicó también la historia detrás del éxito de su canción más famosa: “Mas Que Nada”. La había terminado años antes de que se la presentara a su amigo Herb Alpert con A&M Records. Alpert logró llevarla al radio y así puso a Brasil 66 en el mapa. “Cuando llegamos aquí (a Estados Unidos) Herb me preguntó ‘¿cuáles son las canciones que quieres hacer?’ Entre esas canciones estaba mi ‘Mas Que Nada’, que está totalmente en portugués. Nadie sabe lo que significa. Es sólo una especie de sonido, pero es una canción que te hace sentir bien. Es una de esas melodías que se quedan contigo para siempre, en cualquier parte del mundo”, dijo Mendes. “Así que yo estaba muy sorprendido, todos estábamos sorprendidos, de que se convirtió en un éxito mundial en todas partes, en Japón, en Filipinas, aquí en Estados Unidos”.

Tiempo después Cuarenta años después, en 2006, Mendes hizo una nueva versión de esa canción que le cambió la vida con los Black Eyed Peas, la cual le llevó a ser amigo cercano de will.i.am, quien participa en el documental. ”Él me dijo ‘tengo la introducción’ y yo le pregunté ¿tienes la introducción?… Porque siempre la introducción de ‘Mas Que Nada’ era bam, bam, bam, por siempre, pero él tuvo esa brillante idea”, dijo Mendes sobre los primeros acordes de piano que se escuchan en la versión más reciente. El documental incluye a muchos otros amigos y colaboradores como Alpert, Common, Lani Hall (vocalista de Brasil ’66), Quincy Jones, John Legend y Gracinha Mendes, quien es la cantante principal para Mendes desde 1971 y su esposa desde hace 46 años. Para Mendes conocer a Gracinha ha sido uno de los momentos favoritos de serendipia en su vida.