El FBI quiere establecer la magnitud dele ciberataque contra Kaseya

Una dependencia de Nueva York sufre un ciberataque

Señalan a Rusia como el autor dele ciberataque sufrido por JBS Washington, 4 jul (EFE News).- El Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) dijo este domingo que está investigando el ciberataque del que fue blanco la compañía Kaseya y trabaja junto a otros socios para “entender el alcance de la amenaza”. “Aunque la escala de este incidente puede hacer que no podamos responder a cada víctima individualmente, toda la información que recibamos será útil para contrarrestar esta amenaza”, detalló el FBI en un comunicado. Detalló que colabora estrechamente con la agencia de ciberseguridad (CISA) y otros socios. La agencia alentó a los afectados a denunciar si han sido víctimas del ataque con ransomware (un programa que secuestra los datos del usuario a cambio de un pago para liberarlos) y a seguir las recomendaciones de la firma afectada. Kaseya, una empresa de software que brinda servicios a más de 40.000 organizaciones en todo el mundo, confirmó el sábado que su plataforma de administración de sistemas, llamada VSA, sufrió un “sofisticado” ciberataque. La compañía pidió a sus clientes que apagaran inmediatamente sus servidores “hasta nuevo aviso”. Un ataque más investigado por el FBI En una actualización difundida este domingo en su web, Kaseya indicó que están en proceso de reanudar por etapas sus servidores de servicio e indicó que unos 900 clientes accedieron a una herramienta de detección. El CEO de Kaseya, Fred Voccola, dijo al programa “Good Morning America”, de la cadena ABC News, que están “100 % seguros” de que saben cómo sucedió el incidente y apuntó que lo están remediando. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló ayer que ordenó dirigir “todos los recursos del Gobierno federal” a investigar el ataque cibernético y admitió que aún no están seguros de quién está detrás de este. Expertos estiman que “más de 1.000 negocios”, entre ellos pequeñas empresas, han sido afectados por el ataque, que ocurre después de que Colonial, la mayor red de oleoductos de Estados Unidos, y JBS, el procesador de carne más grande del mundo, fueron víctima de los piratas informáticos. John Hammond, investigador de la empresa de ciberseguridad Huntress Labs, dijo al diario The New York Times que REvil, un grupo de ciberdelincuentes ruso que el FBI vinculó con la acción contra JBS en mayo pasado, podría ser el responsable de este nuevo ataque. EFE News

El Departamento Legal de la ciudad de Nueva York, víctima de un ciberataque Nueva York, 7 jun (EFE News).- El Departamento Legal de la ciudad de Nueva York fue este lunes objeto de un ciberataque, según confirmaron las autoridades a varios medios locales, que apuntan a la posibilidad de que información sensible haya podido filtrarse. La portavoz municipal Laura Feyer dijo al diario New York Post que se identificó un “acceso no autorizado” a la red informática del Departamento y que se lanzó inmediatamente una investigación. “Mientras continúa la investigación, el Ayuntamiento ha dado pasos adicionales para mantener la seguridad, incluyendo la limitación del acceso en estos momentos a la red del Departamento Legal”, señaló Feyer. El episodio se produce una semana después de que las autoridades revelaran que los sistemas de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA, en inglés), que gestiona la red de transporte público más grande del país, fueron atacados por hackers el pasado mes de abril.

El ciberataque se controló En esa ocasión los piratas informáticos no accedieron al sistema de control de los trenes del metro de Nueva York, por lo que la seguridad de los pasajeros no estuvo en peligro, apuntaron los representantes de la MTA, que concretaron que la intrusión apenas causó daños. Por ahora se desconoce si este nuevo ciberataque puede estar o no conectado con la oleada de ataques de “ransomware”, que bloquean sistemas informáticos que no son liberados hasta que compañías o instituciones pagan un rescate a los piratas informáticos, que ha afectado recientemente a empresas y agencias de Estados Unidos. A final de mayo, la empresa JBS, la segunda mayor elaboradora de carne del país, sufrió uno de estos ataques y se vio obligada a suspender temporalmente sus operaciones. Pocas semanas antes la empresa Colonial Pipeline, propietaria de varios oleoductos en el país, sufrió uno similar, esta vez lanzado por la organización criminal DarkSide con sede en Rusia, que afectó durante días al suministro de combustible en la costa este del país. El Departamento Legal de Nueva York, que cuenta con un millar de abogados, ofrece apoyo jurídico a las agencias y empleados municipales y es el encargado de defender al Ayuntamiento ante los tribunales. EFE News

EEUU reconoce que los ciberataques “están aquí para quedarse” Washington, 6 jun (EFE News).- La secretaria de Comercio, Gina Raimondo, aseguró este domingo que los ciberataques de “ransomware” “están aquí para quedarse” y advirtió que probablemente “se intensifiquen”, por lo que instó a las empresas a que refuercen su seguridad tras los últimos episodios sufridos en EEUU. Raimondo remarcó en una entrevista en la cadena televisiva ABC que “lo primero” que hay que hacer respecto a los ciberataques es “reconoce que esta es la realidad”. “Debemos asumir, y las empresas deben asumir, que estos ataques están aquí para quedarse y, probablemente, se intensificarán”, recalcó al apuntar a la necesidad del sector privado de reforzar la seguridad en este ámbito. Consciente del problema, la Casa Blanca ha presentado un programa junto al Departamento de Energía para modernizar las defensas de ciberseguridad en “infraestructura esencial” ante la “creciente amenaza”.

Los ciberataques son graves Estados Unidos ha sufrido recientemente dos importantes ciberataques de “ransomware”, que bloquean sistemas informáticos que no son liberados hasta que compañías o instituciones pagan un rescate a los piratas informáticos. A final de mayo, la empresa JBS, la segunda mayor procesadora de carne de EEUU, sufrió uno de estos ataques y se vio obligada a suspender temporalmente sus operaciones. Pocas semanas antes la empresa Colonial Pipeline, propietaria de varios oleoductos en EEUU, sufrió uno similar, esta vez lanzado por la organización criminal DarkSide con sede en Rusia, que afectó durante días al suministro de combustible en la costa este del país. Colonial Pipeline reconoció posteriormente que pagó a los piratas informáticos un rescate de 4,4 millones de dólares porque no estaba segura del alcance del ataque ni de cuánto tiempo haría falta para restaurar el servicio. EFE News

El FBI atribuye a un grupo ruso el ciberataque contra la empresa JBS Washington, 3 jun (EFE News).- Un grupo de ciberdelincuentes radicado en Rusia estuvo detrás del ataque que prácticamente paralizó la actividad de la empresa JBS, una de las mayores del mundo en el sector del procesamiento de carne. En un comunicado emitido en las últimas horas, el FBI confirmó que es posible atribuir el hackeo al grupo ruso REvil, también conocido como Sodinokibi, y agregó que está “trabajando diligentemente para llevar ante la justicia a los actores de la amenaza”. La compañía cárnica JBS sufrió un importante ciberataque el pasado fin de semana que ha provocado preocupación por una posible escasez de sus productos, sobre todo en Estados Unidos. JBS, la segunda mayor empresa del sector en EE.UU., es responsable de hasta el 20 % de los productos cárnicos procesados en el país. Además, el ataque provocó el cierre de operaciones de la compañía en Canadá y Australia.