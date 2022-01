“Le dio un paro cardíaco y se nos fue”, afirmó. “Explico esto porque hay gente que me está rompiendo los huevos diciendo que es mentira. ¿Se piensan que yo o mi familia pudiésemos joder con eso? ¡No da!”, argumentó la prima de Valeria ante la plataforma de Tik Tok para informar a sus seguidores.

El portal informó que los seguidores no podían creer la noticia, pero Mile explicó que su prima se quedó dormida en el autobús en el que viajaban pero al momento en que intentaron despertarla, resultó que desafortunadamente había sufrido un paro cardiaco. “Empiezan a hacer RCP para reanimarla mientras llamaban a una ambulancia . La llevaron a un hospital y ahí nos dijeron que se había ido”, explicó la prima de la Tiktoker.

Tiktoker muere en autobús. Las tragedias no paran para los influencers, pues a través del portal de People en Español se difundió que la conocida Tiktoker argentina Valeria Silvestre, de tan solo 23 años, falleció al interior de un autobús, iba en compañía de sus amigas . Mile, quien es su prima que informó en Tik Tok la sensible noticia, días atrás había publicado fotografías de sus vacaciones en Florianópolis, Brasil.

En sus últimas fotos posteadas a través de Instagram, a la joven se le vio disfrutando del mar y el sol de Brasil en compañía de sus amigas, y jamás pasó por su mente que vivirían un trágico final. Los seguidores no se creían la noticia, pero cuando su prima afirmó lo sucedido muchos de ellos lamentaron su muerte.

Familiares y amigos despiden a Valeria Silvestre, famosa estrella de Tik Tok

En el portal La100 se mencionó que los familiares y amigos despidieron a la a estrella de Tik Tok a través de redes sociales, “Con Vale somos amigas hace años. Nos conocimos en El Talar cuando teníamos aproximadamente 10 años”, comienza relatando Agustina, quien era su mejor amiga. “Siempre fue simpática y timidona. Una vez que tenía confianza ya se olvidaba de la timidez”, agregó.

“Te amo Vale. Sé que estás con la tía charlando y contándole de lo bien que la pasamos en Brasil. No fueron suficientes para mí 23 años juntas, pero me los llevo como los más lindos de mi vida. No hay consuelo. Te amo eternamente”, expresó una de sus primas.