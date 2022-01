Imagina esta escena: Ha sido abandonada por tu galán y no hay nada que necesites más que el abrazo y simpatía de una amiga. Pero ¿qué tal si tu amiga en realidad es una de esas eneamigas que está más interesada en hacerte la vida peor, en vez de hacerte sentir feliz? Suena aterrador, ¿verdad? Estudios han mostrado que las mujeres tienden a usar agresión indirecta que típicamente es dirigida a otras mujeres, especialmente a mujeres atractivas y sexualmente disponibles que ellas perciben como competencia.

Así que es normal para la mayoría de nosotras el tener por lo menos una amiga que en realidad está disfrazada, también conocida como una eneamiga. En su libro, The Essentials Of Being Fabulous (Because Whatever Doesn’t Work Here Anymore), Ellen Lubin-Sherman ofrece unas cuantas señales de advertencia con respecto a que tu mejor amiga podría en realidad ser una enemiga. Para empezar, sé cuidadosa si cuando le dices a tu amiga acerca de un nuevo proyecto en el cual estás trabajando, su primera reacción es cambiar de tema.

Tácticas de las eneamigas

Si continúas intentando y ella abandona por completo el escuchar, este podría ser un signo de competitividad. Otro ejemplo es cuando te haces un nuevo corte de cabello o peinado y tu amiga te pregunta ‘¿te hiciste un nuevo corte?’ pero nunca comenta sobre si ella cree que se ve bien o no. Esto significa que ella es condescendiente y quiere ver si tú te sientes un poco incómoda.

Una eneamiga también ignora tus necesidades. Lubin Sherman pone una situación en su libro: “Has sido invitada a la casa de tu eneamiga para cenar. La eneamiga sabe que eres vegetariana. Desgraciadamente, no hay vegetales en el menú. La eneamiga te dice, ‘tengo una buena amiga que se volvió vegetariana y su tez se ha vuelto completamente gris’”. Ella no está pensando en ti mi amiga, está pensando en ella.