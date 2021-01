Ambulancias del condado de Los Ángeles no trasladarán a pacientes con COVID con pocas posibilidades de sobrevivir

“Pacientes adultos en un paro cardíaco traumático y no traumático fuera del hospital no serán transportados”, según un comunicado de la EMS

La EMS también ordenó a las ambulancias que traten de conservar al máximo el uso de oxígeno

Ante el aumento desmesurado de casos de COVID-19 en el estado de California, las autoridades sanitarias del condado de Los Ángeles se han visto obligadas a tomar medidas extremas en cuanto a los pacientes con coronavirus.

Los equipos de ambulancias de Los Ángeles recibieron órdenes estrictas de no transportar a aquellos pacientes con covid que tengan pocas o ninguna posibilidad de sobrevivir, informó CNN.

Según el medio reseñado, la Agencia de Servicios Médicos de Emergencia (EMS por sus siglas en inglés) del Condado de Los Ángeles también ordenó a las ambulancias que traten de conservar al máximo el uso de oxígeno.

“Dada la necesidad aguda de conservar oxígeno, con efecto inmediato, el EMS sólo debe administrar oxígeno suplementario a pacientes con saturación de oxígeno por debajo del 90%”, dijo la EMS este lunes.

De acuerdo con la EMS, muchos de los hospitales de Los Ángeles no tienen la capacidad para recibir a pacientes que no tienen posibilidades de sobrevivir.

“Con vigencia inmediata, debido al impacto severo de la pandemia de COVID-19 en los servicios de emergencias médicas y los hospitales receptores del 911, pacientes adultos (de 18 años de edad o mayores) en un paro cardíaco traumático y no traumático fuera del hospital no serán transportados si no se logra el retorno de la circulación espontánea en el terreno”, dijo la agencia en un comunicado emitido a los trabajadores de ambulancias de Los Ángeles la semana pasada.

Asimismo, el comunicado indicaba que todos aquellos pacientes que se estabilicen después del período de reanimación sí podrán ser trasladado a un hospital.

De igual forma, si el paciente “es declarado muerto en el lugar o no se puede restaurar el pulso, los paramédicos ya no transportarán el cuerpo al hospital”.

Y es que el estado de California alcanzó este lunes los 2.441.317 casos confirmados y los 26,665 muertos por coronavirus, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.