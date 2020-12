Ana Bárbara sorprende en video de Tik Tok, con sensual bikini negro donde canta en la playa con una guitarra

Anuncia que tendrá un show e invita a su público a que lo vean por video

Sin embargo, causa gran impresión porque muestra tremendo cuerpazo

La cantante Ana Bárbara sorprende en video en su cuenta de Tik Tok, con sensual bikini negro donde canta en la playa con una guitarra en la mano.

Todo sucedió a través de su cuenta de la famosa aplicación y ha causado tanto revuelo que hasta la fecha tiene más de 25 mil 800 reacciones de me gusta y más de 220 comentarios.

En el video la artista anunció que estará en concierto el 6 de diciembre a través de un en vivo y se aventó una canción para todos sus fans desde un lugar muy especial en la playa.

Para ver el video haz click aquí.

Una mujer le dijo: “Andas muy inspirada mana”. A lo que ella contestó: “A es que tengo show este 6 de diciembre entonces estamos con todo a través de sessions, aquí va a estar toda la información con música en vivo, coros en vivo, muy padre”.

De inmediato la gente comenzó a halagar la belleza de la cantante Ana Bárbara en bikini desde la playa: “Como siempre luciendo radiante y muy buena cantante, saludos y bendiciones”.

Algunos más comentaron: “Estás bien linda, chula que estás mi flaquita”, “cuerazo de mujer”, “el amor de mi vida”, “tan chula”, “qué mujer más hermosa, felicidades señora Ana Bárbara por esa belleza, a pesar de los años”.

Sin embargo, no pudo faltar una crítica porque consideran que a su edad, casi 50 años de edad, no luce bien Ana Bárbara en bikini: “Díganle a esa abuelita que ya no tiene 17 años”.

Pero otra persona decidió inclinar la balanza y dijo de manera contundente: “Te ves hermosa, pareciera que el tiempo no pasa para ustedes, se ven igual o mejor que las de 20 (años)”.