Surge Lady coronavirus en México

Reclama a fuerzas de seguridad por falta de apoyo

Insulta a policías y dice que Covid-19 es un invento

Las ladys están de moda y tras la aparición de Lady Frijoles, Lady Zote, ahora surge la Lady coronavirus, una mujer de un pueblo que encara a las fuerzas del orden y les dije que lo del covid-19 es un invento por un conflicto entre naciones, por lo que causa revuelo en las redes sociales, ella se identifica como Lucía Uribe Ríos.

El video ya comenzó a ciruclar en Youtube y todo parece indicar que sucedió en abril de este año, sin embargo hasta el momento no se ubica en qué lugar de México ocurrió. Se sabe que fue en el país azteca porque los policías y soldados traen la bandera del país bordada en su brazo.

El material sucede por un conflicto con comerciantes y la mujer externa su punto de vista sobre el coronavirus, mientras decenas de habitantes del lugar ven cómo la mujer le grita a los uniformados, y les reclama que no la amenacen, al tiempo que pide ayuda de las autoridades para enfrentar la pandemia.

Sin embargo, unas partes del video son inaudibles por el ruido ambiental de gente y automóviles, pero en general esto es lo que la mujer bautizada como Lady coronavirus e identificada como Lucía Uribe Ríos dice:

“Porque toda esta bola de pend…… ¿Entonces es culpa de quién? La pu… enfermedad la traes tú guey… Espérate, oye lo que te voy a decir, si eres culto te voy a educar, sabes tú, ahí te va, déjame hablar y grábalo, soy Lucía Uribe Ríos, lo vas a subir, súbelo de una vez, súbelo a redes, cállate guey…”

Y Lucía Uribe Ríos continúa: “Resulta que esta pandemia es puro put… chisme, yo soy la profesora del pueblo, escúchame idiota, él está grabando, cállalo a este guey hijo, ¿No sabe escuchar? Resulta que no vio el video que yo acabo de ver, China ya ganó la guerra, ¿Porqué la ganó? Sin ningún misil, sin ningún tiro, le dio en la madre a Estados Unidos, Estados Unidos dijo, ‘yo te voy a dar en la madre China’, ‘te voy a subir aranceles'”.

“¿Qué dijo China?, ‘no me dejo’, se une China, se une Putin, se une Japón, se unen todos los que quieren alinear a México contra Trump, ahorita todo se va para abajo, ya, se lo repito o te lo cuento con manzanitas”. Estamos cuidándolo (nuestro país) porque el viejito que está (inaudible), el patrón de ustedes y que nos protege a nosotros está diciendo ‘créditos’, pero la ayuda debe de ser hoy, hoy porque la gente se está muriendo de hambre”.

Luego un policía le dice que ellos solamente son servidores a lo que ella contesta: “Entonces no me amenaces”.

Ante la aparición de este video de Lady coronavirus, la gente no pudo dejar de reaccionar: “Y cuando se enferme ya me la imagino llorando y exigiendo atención médica y todo por su culpa por no hacer caso de la contingencia, y solo por qué es la profesora del pueblo”.

Algunos más comentaron del video: “Lo único cierto es lo de la guerra sin balas por lo deshonesto que es el país chino”, “qué fea mujer tan necia se echó unos tragos”, “la pandemia dejará de ser fake cuando ya todos estemos vacunaditos… Arriba el hepatitis, ah nooo el coronavairus”.