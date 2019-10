Página

Thalía deslumbró a propios y extraños al aparecer muy sensual en bata

Celebridades se hicieron presentes para elogiar a la escultural cantante

Incluso, la esposa de Tommy Mottola despertó el ‘lesbianismo’ en los comentarios

Thalía desató las más bajas pasiones entre sus seguidores y hasta despertó el ‘lesbianismo’ al aparecer en bata y presumiendo muy buena parte de sus atributos.

Con 48 años y dos hijos, pareciera que el tiempo no hace estragos en el ardiente físico de Thalía y cada día logra conquistar más corazones en las redes.

Pero una nueva publicación dejó a más de uno con la boca abierta al ver el derroche de sensualidad por parte de la intérprete de ‘Arrasando’.

En el video subido a su página de Instagram y que al poco tiempo reunió más de un millón de reproducciones, se puede ver a Thlaía dentro de una habitación, portando una sexy toalla de baño que solo cubre su pecho y parte de sus piernas, dejando al descubierto mucha ‘carne’ para el deleite de sus fans.

A lo largo del clip, la cantante es maquillada y peinada por varios hombres mientras se le ve muy sonriente y coqueteando con la cámara como solo ella lo podría hacer.

Uno de los primeros en reaccionar ante el candente video de Thalía fue su esposo Tommy Mottola, quien le envió varios emoticones de corazones y una llama ardiendo.

Chiquis Rivera también se hizo presente y le escribió: “Guapa”, mientras Marjorie de Sousa dijo: “Bella”.

No obstante, un mensaje de una seguidora causó gran furor y es que puso en duda sus preferencias sexuales con el video de Thalía: “Despertando mi lesbianismo interior en 3,2,1… solo tú me provocas eso ¡Sorry mi amor con todo el respeto esos sentimientos te pertenecen exclusivamente como tú no hay nadie para mí!”.

Por otra parte, un usuario no tardó en asegurar que Thalía tenía un pacto ‘oscuro’ para lucir así de bella a los 48 años: “¿Qué brujería es esta que no envejeces?”.

Y los elogios continuaron: “La eterna piel morena”, “Tan bella siempre”, “Perfecto ese tono”, “Hermosa”, “Qué belleza tan grande”, “Impactado”, “Hermosa”, “Espectacular”, “No puedo con la belleza”, “La belleza, la emperatriz”, “Hermosa”, “Diva”, “Qué piel tan hermosa”.

No obstante, las críticas aparecieron: “Hay que hacer ejercicio en esos brazos, Thalía”, mencionó un internauta.

Otro fue más directo y aseguró: “Puras pend…”

“Ese chicle, manita”, escribió otra seguidora acompañado de un emticón de una mujer lamentándose al ver a Thalía masticando chicle con la boca abierta y otros más añadieron: “Me encanta, pero ¿ese chicle qué?”, “el chicle… al fin mexicana”.