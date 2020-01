View this post on Instagram

Me siento muy triste por lo sucedido en Torreón, Coahuila. Luces se apagaron el día de hoy. Por favor, cuiden el contenido que consumen los niños, no los hagan crecer antes de tiempo, promuevan la #MochilaSegura, cuidenlos. Es importante que los niños tengan alguien en quien confiar para externar sus emociones, sin sentir miedo por eso. Evitemos actos de violencia, los niños no tienen la culpa. #NoMasViolencia #SomosAngeles #NoMoreViolence #NoMoreViolenceAgainstChildren