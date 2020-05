Taco Bell ofrece alternativa para celebrar el Cinco de Mayo en cuarentena

Taco Bell ofrece una muy llamativa alternativa para celebrar el Cinco de Mayo en cuarentena.

Debido a las medidas de precaución por el Covid-19, muchas celebraciones e incluso la rutina diarias de las personas se ha visto afectada.

Muchas personas celebran el Cinco de Mayo en Estados Unidos aprovechando las ofertas en tacos, burritos y tequila.

Aunque este año será diferente debido a la cuarentena, Taco Bell ha ideado una solución para que las personas no se pierdan esta fiesta estilo mexicano.

Se trata del At Home Taco Bar, un combo que incluye todos los ingredientes empacados de forma individual para que cada quien en casa pueda armar su taco como lo prefiera.

Turn your kitchen into the Taco Bell Test Kitchen with our new At-Home Taco Bar. #TacoBellCreations

La cadena de comida mexicana tendrá disponible esta oferta precisamente para el Cinco de Mayo por $25 dólares, informó USA Today.

La pregunta que muchos se hacen es: ¿Qué traerá este combo?

Taco Bell informó que el At Home Taco Bar trae:

Todo lo que necesita para que puedan comer hasta seis personas.

Este combo estará disponible especialmente para el Cinco de Mayo, pero durará hasta agotarse la existencia.

La cadena de comida informó que sus servicios de Delivery y Drive Thru se encuentran funcionando y que las personas también pueden hacer uso de la aplicación de Taco Bell para adquirir sus comidas.

Para la empresa esta ha sido una forma de incentivar a las familias a mantener sus tradiciones y a disfrutar encuentros con sus seres queridos, así sea a través de video-llamadas.

“Nuestra comida siempre ha sido un catalizador para unir a las personas, y estamos encontrando nuevas formas de hacerlo desde una distancia segura hasta que podamos volver a estar todos juntos”, dijo Melissa Friebe, vicepresidenta de marketing de Taco Bell.

“No importa la comida que creen, estamos encantados de ofrecer a los fanáticos una nueva experiencia de Taco Bell en casa”, agregó.

La cadena de tiendas Walmart ha decidido expandir su servicio de entrega urgente (express delivery) de dos horas a mil tiendas en Estados Unidos debido a la contingencia generada por el coronavirus, de acuerdo al portal de USE TODAY.

Los ejecutivos de la famosa tienda se ha enfocado a extender su servicio a la gente que aun recurre a esta opción para permanecer confinados en sus casas.

Se ha dicho que el objetivo fue que a principios de mayo se abarcaran mil tiendas y en las próximas semanas fuera de mil comercios más.

The nation's largest retailer is expanding its two-hour Express Delivery service to nearly 1,000 stores in early May and expects to reach a total of nearly 2,000 stores in the following weeks.https://t.co/4IRpBEX68Y

— USA TODAY (@USATODAY) May 2, 2020